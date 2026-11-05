Nova temporada da série da Apple TV "Stick" estreia na plataforma

A adorada e cativante comédia esportiva "Stick", da Apple TV, com o ator americano Owen Wilson, está de volta para sua segunda temporada, a partir de quarta-feira, 4 de novembro. Nessa segunda temporada, Santi dá o próximo passo em sua busca pelo golfe profissional, apenas para descobrir como o jogo muda rapidamente quando o talento se torna expectativa. Enquanto isso, Pryce Cahill se pergunta o que ainda é possível para ele, e faz algo que ninguém espera: aposta em si mesmo, lançando um retorno improvável na esperança de se tornar o golfista mais velho a vencer um grande torneio. Com a nova treinadora Amanda e o fiel caddie Mitts ao seu lado, ele parte em busca de uma nova chance. Além de Wilson, estão no elenco Peter Dager, Mariana Treviño, Timothy Olyphant, Marc Maron, Lilli Kay e Judy Greer. A vencedora do Emmy e do Globo de Ouro Rhea Seehorn se uniu a eles. O primeiro e segundo episódios já estão disponíveis, seguido por um novo episódio semanalmente, todas às quartas-feiras até 30 de dezembro.