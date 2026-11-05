Novo filme com John Malkovich, "Wild Horse Nine", entra em cartaz

Entra em cartaz na sexta-feira, dia 6 de novembro, a comédia cheia de melancolia "Wild Horse Nine", do diretor Martin McDonagh. O longa acompanha dois agentes da CIA, Chris e Lee, que são enviados para a ilha de Páscoa como um teste de confiança. Pouco tempo depois do golpe de Pinochet tomar o governo do Chile em 1973, os detetives são transferidos de Santiago para a ilha de Páscoa por seu chefe MJ. Entre as icônicas estátuas, os dois parceiros de longa data enfrentam seus passados sombrios e recentes conspirações. Chris, porém, pode colocar a perder a viagem de todos para esse paraíso quando ele se envolve com um grupo de estudantes rebeldes e revolucionários. No elenco estão John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, entre outros. Malkovich é um dos atores cotados a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Ator, já que ganhou o prêmio no Festival de Veneza.