O novo filme do diretor James Gray, "Paper Tiger", expande para as salas de cinema de todo o país na sexta-feira, dia 20 de novembro. Gray, que também escreveu o roteiro, usa o thriller de máfia para desconstruir as promessas frágeis do ideal estadunidense, apoiado nas performances magnéticas de Adam Driver e Scarlett Johansson. O longa acompanha a história de dois irmãos que perseguem o sonho americano na cidade de Nova York em 1986. Quando uma oportunidade aparentemente promissora surge, tudo indica que a vida deles finalmente vai despontar. Mas eles se envolvem em um esquema financeiro criminoso ligado à máfia russa, colocando toda a família em risco. Aos poucos, a violência e a paranoia se intensificam, a relação entre os irmãos começa a perder sentido, ao mesmo tempo em que uma possível traição ameaça destruir o vínculo que sempre os uniu. Presos em uma conspiração cada vez mais mortal, eles precisarão enfrentar as consequências de escolhas que transformarão o destino dessa irmandade para sempre. Também estão no elenco Miles Teller, Gavin Goudey e Dimiter D. Marinov. "Paper Tiger" foi produzido por Rodrigo Teixeira, um dos produtores brasileiros mais influentes do cinema independente mundial (ele produziu 'Ainda Estou Aqui', 'Me Chame Pelo Seu Nome', 'O Farol', entre outros).