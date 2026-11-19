Fica disponível a partir de 20 de novembro, na Netflix, o drama brasileiro "Vicentina Pede Desculpas". Dirigido por Gabriel Martins, o filme traz um olhar sobre o luto e a força de uma mulher para superar o que parece ser impossível. No que parecia ser uma manhã normal em Belo Horizonte, um acidente de trânsito causa mais barulho do que o normal na capital. O motorista de ônibus Wesley perdeu o controle da direção ao cruzar um viaduto fazendo o veículo despencar para a via de baixo. Mas, quanto mais a polícia investiga, mais evidências surgem para provar que o acidente que matou quase todos os passageiros, incluindo o motorista, na verdade foi uma tentativa sucedida de suicídio. Vicentina, mãe de Wesley, vê as manchetes nos jornais e fica cada vez mais arrasada até que decide buscar as famílias das vítimas para pedir desculpas e tentar seguir em frente. No elenco estão Rejane Faria, Renato Novaes, Maíra Azevedo, Grace Passô, Carlos Francisco, Thalma de Freitas, Barbara Colen, Docy Moreira, Flavio Bauraqui, entre outros. "Vicentina Pede Desculpas" teve sua estreia mundial na mostra Platform do Festival de Toronto (TIFF) e competiu pela Concha de Ouro no Festival de San Sebastián. No Festival do Rio, venceu Melhor Filme (voto popular), Melhor Direção e Melhor Roteiro. Além disso, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país no Prêmio Goya 2027.