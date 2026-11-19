Você sabe como Sylvester Stallone conseguiu o papel do Rocky Balboa no filme Rocky de 1976? Esta é a trama do drama biográfico "I Play Rocky", que expande para o circuito nacional na sexta-feira, dia 20 de novembro. O longa narra como Stallone apostou em si mesmo para interpretar o personagem-título. Um ator esforçado, com o rosto parcialmente paralisado e um problema de fala resolve escrever o roteiro que um grande estúdio de cinema quer comprar, mas ele só irá vendê-lo com uma condição: que ele seja o ator principal. Recusando as ofertas de dinheiro que mudaria para sempre a sua vida, ele trabalha por centavos para fazer o filme do jeito que ele planejou. Ele lutou tanto que conseguiu a chance de interpretar o papel da sua vida: Rocky Balboa. O filme se tornou o maior sucesso de bilheteria de 1976, obtendo 10 indicações ao Oscar e ganhando o prêmio de Melhor Filme. Essa é a verdadeira história da criação do icônico filme Rocky Balboa. No elenco estão Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass, Kiki Seto, Matt Dillon, Stephan James e Tracy Letts. A direção é de Peter Farrelly. O roteiro foi escrito por Peter Gamble.