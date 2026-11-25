O universo de Clarice Lispector ganha vida em Miami com a 3ª edição do Dionysus Brazilian Theater Festival, que apresenta duas produções impactantes centradas na identidade, nas emoções e na experiência feminina. Um deles é o espetáculo "The Hour of the Star", com a atriz brasileira Bruna Fachetti, que leva ao palco a comovente história de Macabéa, explorando temas como a solidão, o Jana Nagase pertencimento e a condição humana. Radicada em Los Angeles, o espetáculo é apresentado em inglês e ela interpreta sozinha seis personagens, do narrador à Macabéa.

Na montagem em inglês, com tradução de Benjamin Moser, a peça tem na direção o brasileiro Alex Tietre. A peça será apresentada no dia 13 de novembro, no Hispanic Cultural Arts Center, em Downtown Miami. “Apesar de ser uma história trágica, o público pode espera muito humor, muita sensibilidade, muito entretenimento. Eh uma peça feita com muita teatralidade. A maneira como escolhemos contar essa história, entoa é algo bem cênico, bem diferente, com um olhar bem brasileiro, traduzido de modo universal”, conta Bruna.

Eu tive a oportunidade de assistir à peça teatral aqui em Los Angeles em julho desse ano, onde percebi que a escritora brasileira nascida na Ucrania, vem conquistando o público nos Estados Unidos e no mundo mesmo depois de quase 50 anos após sua morte. Na ocasião, conversei, em inglês, com a Bruna, que já atuou na série “Monster” da Netflix, sobre os desafios, como ela diferencia cada personagem no palco, a preparação e muito mais.

Confira o vídeo com a entrevista exclusiva com a talentosa atriz:

