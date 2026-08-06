Nos dias 24 a 28 de julho ocorreu o Be Linked USA Experience 2026, um grande evento com painéis de diferentes segmentos, acesso a networking estratégico, visitas técnicas, contato com muitos empresários brasileiros de destaque nos EUA, e uma imersão prática no mercado americano. A Sebanda Insurance foi uma das empresas presentes no evento, com a participação de Veruska Pinho, CEO da empresa e especialista em seguros. Val Justo, palestrante, empresária e mentora, também estava presente, e falou sobre o tema "Identidade, Empreendedorismo e Prosperidade".