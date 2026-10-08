MBH Networking reúne convidados em Boca Raton

No dia 5 de outubro, Miami Be Happy e World Tax Planning (WTP) promoveram em parceria, um encontro exclusivo do MBH Networking, no Hub da Heart Mortgage, em Boca Raton. Estiveram presentes cerca de 30 convidados para conhecer o trabalho da WTP e participar de uma noite de networking e novas conexões. Criado há um ano, o grupo hoje conta com núcleos em Miami e Orlando e vem se consolidando com o crescimento de Sponsors e anunciantes Premium. O encontro reuniu convidados para conexões, parcerias e novas oportunidades de negócios.

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o grupo reunido - divulgação 2/4

o anfitrião João Paulo Vaz, da Worl Tax Planning (WTP) - divulgação 3/4

Adriane Comes da Design Studio A3, Lucas Almeida da Capital Construction, e Lee Dama, da Heart Mortgage. - divulgação Anterior Próximo