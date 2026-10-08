Conhecimento, inovação e conexões

Nos dias 21 e 22 de setembro, a Dra. Luiza Heineberg, cirurgiã plástica do Rio de Janeiro, esteve presente em Miami para um evento patrocinado pela Toskani, no JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa, em Aventura. Foram dois dias de muito conhecimento e troca de experiências, com destaque para a palestra do renomado Dr. Shino Bay, referência internacional na área da estética. Para encerrar, os convidados participaram de um jantar exclusivo, celebrando as conexões, o aprendizado e os momentos compartilhados durante o evento

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Lauren Morais, Dra Luiza Heineberg, Dr Shino Bay, Samara Michalski, Carlos Wambier, e Fabíola Tasca - divulgação Anterior Próximo