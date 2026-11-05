Entre os dias 2 a 15 de novembro acontecerá a primeira edição do PTA Restaurant Week no Sul da Flórida, onde restaurantes da região criam um menu especial e revertem 10% a 25% do valor de cada prato para o PTA, a associação de pais e professores de escolas locais. Na liderança deste projeto está o empresário Emerson Silveira, presidente da PTA Week Corp., empresa que produz o evento. A participação é gratuita para escolas e restaurantes, e entre os endereços confirmados estão dois brasileiros, o TAP Brazilian Café, em Brickell, e o Triple L Brazilian Foods, em Hialeah. A próxima edição já está marcada para abril de 2027.