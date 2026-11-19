A curitibana Fernanda Berberi, que mora em Boca Raton, foi uma das palestrantes do Flow Summit 2026, o congresso online de desenvolvimento pessoal da Younity, realizado de 6 a 12 de novembro. Especialista em comunicação e desenvolvimento pessoal, Fernanda dividiu o palco virtual com nomes renomados como Dr. Joe Dispenza e Eckhart Tolle, autor de "O Poder do Agora". O evento, gratuito e dublado em português, reuniu mais de 50 especialistas em sete dias de palestras sobre mente, corpo, emoções, relações e propósito.