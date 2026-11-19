O complexo criativo Miami Ironside, em Miami, ganhou um novo espaço para os apreciadores da arte e dos trabalhos manuais. Inaugurada em 14 de novembro, a 108 Pottery é um estúdio dedicado à cerâmica, idealizado por Victoria Cursino e Victoria Reiner, que oferece aulas de torno e modelagem manual, workshops, atividades para famílias, eventos privados e experiências em grupo. Mais do que ensinar técnicas, a proposta é transformar a cerâmica em uma experiência de expressão artística, criatividade e conexão entre pessoas.

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espaço 108 Pottery em detalhes - divulgação Anterior Próximo