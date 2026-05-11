Quando a guerra também chega à tecnologia

Quando a gente vê uma guerra como a que envolve Irã, EUA e Israel, é comum pensar primeiro no lado humano, político e militar. E isso faz todo sentido.

Mas existe uma outra camada que muitas vezes passa despercebida: o impacto na tecnologia que usamos todos os dias.

Muita gente imagina que tecnologia é algo distante, quase isolado, como se celular, notebook, videogame, internet, carro e eletrodomésticos simplesmente aparecessem prontos na prateleira. Mas não é assim. Tudo isso depende de uma cadeia global enorme, que envolve energia, transporte, rotas marítimas, matéria-prima, fábricas, componentes eletrônicos, seguros e logística internacional. Quando uma guerra atinge uma região estratégica, os custos de energia, frete e insumos tendem a subir.

Na tecnologia, esse impacto pode ser ainda mais sensível. Um bom exemplo é o mercado de memórias, que está presente em praticamente tudo: celulares, computadores, servidores, videogames, TVs e até vários equipamentos domésticos. Esse mercado já vinha em alta por causa da demanda global, especialmente puxada por inteligência artificial, data centers e produção de equipamentos.

Então vale uma distinção importante: a guerra não criou sozinha a alta das memórias, mas ela pode funcionar como agravante. Se já existe um mercado pressionado, qualquer nova instabilidade internacional piora a equação. Mais custo de energia, mais risco logístico, mais demora de entrega, mais tensão na cadeia produtiva.

Além das memórias, o conflito também pode afetar outros pontos da indústria eletrônica, elevando custos de componentes, atrasando entregas e pressionando o preço final de itens que fazem parte da rotina de qualquer família.

No fim, a principal mensagem é esta: tecnologia não vive separada do mundo real. Ela depende de estabilidade global. Quando o cenário internacional entra em crise, a tecnologia sente. E quando a tecnologia sente, cedo ou tarde o consumidor também sente.

Por isso, olhar para um conflito geopolítico hoje não é olhar apenas para a guerra. É também entender como isso pode afetar negócios, empresas, serviços e até a tecnologia que está dentro da nossa casa.

Diante de cenários assim, a melhor postura para consumidores e empresas é agir com mais consciência e planejamento. Para quem depende de tecnologia no dia a dia, vale evitar trocas por impulso, pesquisar melhor antes de comprar, aproveitar períodos de estabilidade para renovar equipamentos essenciais e ter atenção redobrada com itens que dependem de reposição ou manutenção. Já para empresas, o momento pede mais previsibilidade: revisar fornecedores, acompanhar custos com mais frequência e tratar tecnologia não apenas como consumo, mas como estrutura crítica para continuidade do negócio.



Minibio do autor

Wescley Rabelo é empresário, consultor de Tecnologia, Negócios e Inovação, com mais de 18 anos de experiência em TI. Atua com transformação digital, gestão, estratégia e uso prático da tecnologia para empresas e profissionais.