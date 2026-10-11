Passkeys prometem substituir senhas no acesso digital

Uma alternativa às senhas tradicionais

As passkeys estão ganhando espaço como uma forma mais simples e segura de acessar contas na internet. Em vez de depender de combinações difíceis de memorizar, o usuário pode confirmar a identidade com recursos já comuns no dia a dia, como reconhecimento facial, impressão digital ou o código de desbloqueio do aparelho. Google, Apple e Microsoft estão entre as empresas que mais ampliam essa adoção.

A proposta atende a uma dor antiga de quem precisa lidar com dezenas de logins diferentes. Além de reduzir a fricção no acesso, a tecnologia foi pensada para diminuir a exposição das credenciais a ataques comuns, especialmente quando criminosos tentam capturar senhas por meio de páginas falsas ou intermediários maliciosos.

Como a tecnologia funciona na prática

Embora a experiência pareça apenas um login por biometria, o mecanismo por trás das passkeys é mais robusto. Ele usa chaves criptográficas para autenticar o usuário sem enviar uma senha ao serviço acessado. Isso significa que a validação acontece de forma diferente do modelo tradicional, no qual a senha precisa ser digitada e reconhecida pelo site ou aplicativo.

Na prática, o processo tende a ser rápido: o usuário abre o aplicativo ou site, confirma a identidade com Face ID, leitor de digitais ou PIN do dispositivo, e o acesso é liberado. Como não há senha trafegando entre usuário e serviço, o sistema reduz a chance de vazamento em ataques voltados à captura de credenciais.

Adoção cresce, mas a transição exige cuidados

Segundo pesquisa divulgada pela FIDO Alliance em maio de 2026, cerca de 5 bilhões de passkeys já estão em uso no mundo, e 75% dos consumidores entrevistados afirmaram ter habilitado a tecnologia em pelo menos uma conta. O número mostra que a mudança deixou de ser uma tendência distante e já começou a se consolidar em escala global.

Mesmo assim, isso não significa que as senhas desapareceram de vez. Muitos serviços ainda dependem de métodos tradicionais, e quem adota passkeys precisa manter o dispositivo protegido, configurar corretamente as opções de recuperação e saber como retomar o acesso em caso de perda ou troca do celular.

O que observar antes de abandonar as senhas

Outro ponto importante é entender que usar biometria não significa, automaticamente, que uma conta está protegida por passkeys. Em muitos casos, esse recurso serve apenas para desbloquear o aplicativo ou o próprio celular. Por isso, vale conferir nas configurações de segurança se o serviço realmente oferece suporte ao novo padrão.

O avanço das passkeys mostra que a tecnologia pode ser mais útil quando simplifica a vida das pessoas sem comprometer a proteção. Se a transição for feita com atenção, ela pode representar uma mudança importante na forma como lidamos com a identidade digital e no caminho para um futuro com menos senhas para decorar.



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