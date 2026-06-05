Brasileiro supera medo da água e cria empresa de manutenção subaquática na Flórida

Após iniciar em trabalhos pesados na construção civil, Danilo Marques superou o medo da água, aprendeu a mergulhar e criou a Marques Diving Services, empresa especializada em manutenção, detailing e polimento de embarcações na Flórida

A trajetória do brasileiro Danilo Marques nos Estados Unidos é marcada por coragem, reinvenção e determinação. Natural de São Paulo e morando há 14 anos na Flórida, ele encontrou no mergulho uma nova profissão — e também uma forma de transformar a própria vida. Hoje, à frente da empresa Marques Diving Services, especializada em underwater maintenance, boat service, detailing e polishing, Danilo atende clientes com um objetivo claro: oferecer serviços de qualidade com preço justo e honestidade.

Como muitos imigrantes brasileiros, Danilo começou sua vida nos EUA em trabalhos pesados e exaustivos. Passou pela construção civil, restaurante e car wash até perceber que precisava mudar de rumo. "Eu me machucava muito trabalhando com granito. Um dia disse pra mim mesmo que não queria mais aquela vida", relembra. Foi então que decidiu enfrentar um dos seus maiores medos: a água.

Sem experiência anterior, ele aprendeu a mergulhar e começou a trabalhar na área de manutenção subaquática de embarcações. A mudança exigiu adaptação, coragem e persistência. Além das dificuldades financeiras e físicas, Danilo também enfrentou barreiras culturais e o desafio da língua inglesa no início da imigração.

O momento mais difícil, segundo ele, aconteceu quando se tornou pai em meio à instabilidade financeira. "Na época tinha pouco trabalho na construção. Foi muito difícil", conta. Pai de três meninas — Sophia, Alice e Luisa — ele afirma que a família se tornou sua maior motivação para continuar lutando. "O que me faz seguir em frente é saber que minhas filhas dependem de mim e que quero dar um futuro melhor pra elas."

Foi justamente o desejo de conquistar independência profissional que levou Danilo a criar a própria empresa. Cansado de trabalhar para terceiros e ganhar pouco, decidiu investir no próprio negócio. Assim nasceu a Marques Diving Services, empresa que hoje oferece manutenção subaquática, limpeza, detailing e polimento de barcos com foco em atendimento honesto e acessível.

Segundo Danilo, o principal diferencial da empresa é a transparência no serviço e o preço competitivo. Para ele, honestidade é a principal estratégia para crescer e consolidar um negócio fora do país. "Minha missão é cuidar das embarcações e oferecer manutenção com preço justo e honestidade", afirma.

Mesmo após anos de trabalho duro, Danilo diz que ainda tem muitos sonhos pela frente. Além de expandir a empresa, ele deseja futuramente entrar para a polícia nos Estados Unidos. Inspirado pela mãe, que define como uma mulher guerreira, o empresário acredita que sua história pode incentivar outros brasileiros a enfrentarem seus próprios medos.

"A mensagem que eu deixo é: faça o que te faz feliz e não ligue para o que os outros pensam. Nunca passe a perna em ninguém. A vida é curta", resume.

Entre lembranças da Zona Leste de São Paulo e de Ubatuba, cidade que marcou sua infância, Danilo carrega consigo as raízes brasileiras e a certeza de que sucesso, hoje, vai muito além do dinheiro. "Sucesso pra mim é ter saúde e ver minhas filhas bem."