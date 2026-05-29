Turismo médico estético prospera na Bahia e atrai pacientes internacionais em busca de segurança e acolhimento

Programa idealizado pela cirurgiã plástica Dra. Ilana Lima de Sá une excelência médica, hospitalidade baiana e atendimento personalizado para brasileiros que vivem no exterior e pacientes internacionais

A Bahia vem consolidando espaço em um mercado que cresce no mundo inteiro: o turismo médico e estético. Unindo medicina especializada, estrutura hospitalar, logística organizada e a experiência cultural do estado, o programa Bahia Turismo Médico Estético tem atraído pacientes brasileiros que vivem no exterior e estrangeiros interessados em realizar procedimentos no Brasil com acompanhamento completo.

Idealizado pela cirurgiã plástica Dra. Ilana Lima de Sá, que atua há mais de 30 anos em Salvador, o projeto nasceu da percepção de uma demanda crescente de pacientes que desejavam fazer tratamentos estéticos e cirúrgicos no Brasil, mas buscavam segurança, suporte e organização durante toda a jornada.

"O paciente não procura apenas uma cirurgia. Ele quer confiança, acolhimento e uma experiência estruturada do início ao fim", afirma a médica.

Segundo ela, o programa foi criado para integrar diferentes etapas do processo, incluindo avaliação médica, planejamento individualizado, suporte logístico, hospedagem, acompanhamento pós-operatório e assistência multidisciplinar.

Medicina, estrutura e experiência humanizada

O modelo vai além da realização do procedimento médico. A proposta é oferecer uma jornada completa ao paciente, especialmente para quem vem de outros estados ou países.

O atendimento começa ainda à distância, com triagem digital, questionário de saúde e consultas iniciais por telemedicina. Após avaliação detalhada, a equipe organiza exames, definição hospitalar, hospedagem e todo o suporte necessário durante a permanência na Bahia.

"Nos preocupamos em reduzir improvisos. O paciente precisa saber exatamente como será sua rotina, quem irá acompanhá-lo e quais cuidados deverá seguir antes e depois do procedimento", explica Dra. Ilana.

Durante a estadia, os pacientes contam com acompanhamento médico contínuo, suporte de enfermagem, drenagem linfática, fisioterapia e monitoramento pós-operatório. O acompanhamento remoto continua mesmo após o retorno ao país de origem, podendo se estender por até seis meses.

Bahia se torna destino estratégico

A combinação entre qualidade médica e apelo turístico tem colocado Salvador no radar do turismo médico internacional. Para a médica, a capital baiana reúne fatores estratégicos importantes.

"A Bahia oferece uma combinação muito especial de hospitalidade, cultura, beleza natural e profissionais altamente qualificados. Isso cria uma experiência mais humana e memorável para o paciente", destaca.

Além da cirurgia plástica, o programa reúne especialidades como dermatologia, odontologia estética, implante capilar, cirurgia bariátrica, ginecologia, medicina regenerativa e tratamentos não cirúrgicos.

Entre os procedimentos mais procurados estão mamoplastia, mastopexia, prótese de mama, lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgias faciais e tratamentos corporais menos invasivos.

A médica ressalta que cada caso passa por avaliação individualizada e que o foco não está em excessos, mas em resultados seguros e naturais.

"A tendência atual é respeitar a individualidade do paciente. Hoje existe uma busca muito maior por naturalidade, equilíbrio e bem-estar", afirma.

Brasileiros nos Estados Unidos impulsionam demanda

De acordo com Dra. Ilana, brasileiros que vivem nos Estados Unidos representam uma parcela significativa do público interessado no programa. Muitos procuram o Brasil pela confiança nos profissionais brasileiros e pelo acolhimento cultural.

"Muitos pacientes querem ser atendidos em português e por equipes que compreendam seus medos, expectativas e referências culturais", explica.

A presença crescente da comunidade brasileira na Flórida motivou a ida da médica a Palm Beach, onde ela atua na aproximação do programa com pacientes, investidores e parceiros ligados aos setores de saúde e bem-estar.

"Queremos mostrar que a Bahia pode oferecer uma experiência médica de alto padrão, organizada e segura. Existe um público que deseja passar por esse processo no Brasil, mas não sabia por onde começar", diz.

Para atender pacientes internacionais, o programa também oferece suporte em diferentes idiomas, incluindo inglês, francês e espanhol.

Segurança no centro do processo

Em um mercado global que cresce rapidamente, Dra. Ilana destaca que um dos principais desafios é combater a ideia de que turismo médico significa apenas buscar procedimentos mais baratos.

"O verdadeiro turismo médico precisa envolver responsabilidade, estrutura hospitalar adequada, equipe qualificada e acompanhamento rigoroso. Segurança deve vir sempre em primeiro lugar", ressalta.

Segundo ela, todos os pacientes passam por avaliação clínica detalhada, exames laboratoriais, análise de risco cirúrgico e acompanhamento especializado antes da realização de qualquer procedimento.

Outro cuidado importante envolve o período pós-operatório e o momento adequado para retorno ao país de origem.

"O acompanhamento à distância é importante, mas deve seguir critérios médicos rigorosos. O paciente precisa voltar para casa clinicamente apto e bem orientado", afirma.

Mercado em expansão entre Brasil e Estados Unidos

A expectativa da especialista é que o turismo médico entre Brasil e Estados Unidos continue crescendo nos próximos anos, impulsionado pela valorização da estética, pela busca por experiências personalizadas e pela confiança na medicina brasileira.

"O Brasil já é reconhecido mundialmente pela cirurgia plástica. Agora precisamos mostrar que também conseguimos oferecer um modelo internacional organizado, seguro e altamente profissional", conclui Dra. Ilana.

Mais do que estética, o programa aposta em um conceito de experiência integrada, em que saúde, acolhimento e bem-estar caminham juntos.



