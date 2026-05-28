Com raízes brasileiras e visão global, Paulo Salva consolida carreira de destaque em Miami

Há mais de duas décadas fora do Brasil, executivo paulistano lidera as operações internacionais da Rommanel nos Estados Unidos e defende que resiliência, adaptação cultural e relações humanas são pilares do sucesso empresarial

Natural de São Paulo e morando atualmente em Miami, Paulo Fernando Salva construiu uma carreira marcada por reinvenção, disciplina e visão internacional. Aos 55 anos, o executivo brasileiro soma mais de duas décadas vivendo fora do Brasil, período em que passou pelos Estados Unidos, Panamá e Bahamas até consolidar sua trajetória como diretor responsável pelas operações internacionais da Rommanel, uma das maiores marcas brasileiras do segmento de joias folheadas a ouro e prata maciça.

Formado em Administração de Empresas, Paulo iniciou sua carreira no mercado financeiro, onde atuou por anos até ocupar posições de destaque como private banker internacional. Foi justamente através desse segmento que surgiu a oportunidade que mudaria sua vida: a transferência para os Estados Unidos por meio de um visto L-1, acompanhado da família.

"Eu sempre gostei de desafios. A oportunidade de construir algo internacionalmente me motivou desde o início", afirma.

Após anos no setor financeiro, Paulo aceitou o convite para liderar a expansão internacional da Rommanel, empresa brasileira que completa 40 anos em 2026. O executivo já conhecia os acionistas da marca de relações profissionais anteriores e enxergou no projeto um novo desafio de carreira.

Desde 2016, ele comanda a consolidação da empresa no mercado americano — um ambiente que define como altamente competitivo e exigente. Segundo Paulo, o segredo do crescimento sustentável da marca nos EUA está na capacidade de adaptação sem perder a essência brasileira.

"Entendemos que não poderíamos simplesmente replicar nos Estados Unidos o mesmo modelo de sucesso do Brasil. O mercado americano exige maturidade, planejamento e humildade", explica.

Sob sua liderança, a Rommanel vem registrando crescimento contínuo ano após ano nos Estados Unidos, mantendo como diferencial o relacionamento humanizado com clientes, colaboradores e parceiros comerciais.

Além da trajetória empresarial, Paulo também destaca a experiência pessoal de imigração como um dos grandes aprendizados da vida. Para ele, adaptar-se à cultura local foi essencial para a integração da família e para a construção de uma vida sólida fora do Brasil.

"Você mantém sua alma brasileira, mas precisa entender que está vivendo em outra cultura. A adaptação é fundamental", diz.

Pai orgulhoso, ele relembra a rápida adaptação da filha ao novo país e afirma que uma das maiores conquistas da sua trajetória foi proporcionar à família oportunidades globais, segurança e qualidade de vida.

Mesmo com o sucesso profissional consolidado, Paulo faz questão de destacar que sua maior motivação continua sendo evoluir diariamente como ser humano e profissional. Entre os valores que carrega, ele cita estudo, caráter, espiritualidade e persistência como bases fundamentais de sua caminhada.

"Desistir nunca foi uma opção. Você pode ajustar a rota, fazer um caminho mais longo, mas desistir não existe no meu vocabulário", afirma.

Com uma trajetória marcada por desafios, adaptação cultural e crescimento empresarial, Paulo Fernando Salva representa a história de muitos brasileiros que encontraram nos Estados Unidos oportunidades para prosperar profissionalmente, sem perder a conexão com suas origens, valores familiares e identidade brasileira — refletidas tanto na empresa que construiu quanto nos laços que preserva com a família, na relação com a companheira Roberta e na paixão pelo Palmeiras.

