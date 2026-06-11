Sergio Morello Jr.: excelência na oftalmologia do sul da Flórida com tempero brasileiro

Com uma carreira marcada por dedicação, disciplina e foco em resultados, o oftalmologista Sergio Morello Jr. vem se consolidando como um dos profissionais de destaque na área de saúde ocular no sul da Flórida. À frente da South Florida Eye Health, o médico atende pacientes em regiões como Aventura e Sunrise, oferecendo tratamentos clínicos e cirúrgicos de alta tecnologia para a comunidade americana e brasileira.

Nascido em Saint Louis, Missouri, nos Estados Unidos, mas com fortes raízes brasileiras e italianas, Sergio cresceu inspirado pela trajetória dos pais, brasileiros que chegaram aos EUA ainda na década de 1950 para estudar no período pós-guerra. Foi essa influência familiar que ajudou a moldar sua visão de trabalho, perseverança e crescimento profissional.

Após se formar em Medicina no Brasil, Sergio iniciou imediatamente o processo de revalidação do diploma nos Estados Unidos.

A jornada exigiu anos de dedicação intensa até a conclusão da residência médica e do fellow em Boston, onde permaneceu por seis anos aprimorando sua especialização em oftalmologia.

Apesar dos desafios da distância da família e dos amigos, o médico afirma que sempre manteve uma postura positiva diante das dificuldades. "Sempre sonhe alto, pois não existem limites para o que podemos conquistar", destaca.

A South Florida Eye Health nasceu durante o período da pandemia de Covid-19, com o objetivo de oferecer atendimento oftalmológico de excelência para moradores do sul da Flórida, incluindo a crescente comunidade brasileira na região. Hoje, a clínica se diferencia pela combinação entre tecnologia de ponta, precisão cirúrgica e cuidado humanizado.

Entre os recursos utilizados estão equipamentos modernos como femtolaser, OCT intraoperatório e lentes premium, além de protocolos rigorosos voltados para segurança e previsibilidade dos resultados cirúrgicos. A atuação da clínica engloba desde atendimentos clínicos até cirurgias de catarata e procedimentos refrativos.

Para Sergio, o maior reconhecimento da profissão vai além de prêmios ou títulos. "Nossa maior conquista é a satisfação de resolver os problemas oculares da comunidade brasileira e americana", afirma.

Com uma visão empreendedora sólida, o médico também compartilha aprendizados importantes para brasileiros que desejam crescer profissionalmente no exterior. Segundo ele, reputação e confiança são construídas com consistência, qualidade e entrega acima das expectativas.

Hoje, sua missão é clara: "Entregar excelência cirúrgica em catarata e refrativa, com resultados previsíveis e cuidado humano em cada etapa."