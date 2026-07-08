Angela Bianco transforma conhecimento e dedicação em referência no mercado de seguros e serviços automotivos nos Estados Unidos

Há 31 anos vivendo na Flórida, a brasileira Angela Bianco, natural de Uberlândia (MG), construiu uma carreira marcada pelo empreendedorismo, pela busca contínua por conhecimento e pelo compromisso em oferecer soluções completas aos seus clientes. Aos 48 anos, ela lidera a Quick Quote Insurance, Inc., empresa especializada em seguros, documentação veicular e diversos serviços voltados à comunidade que vive nos Estados Unidos.

A trajetória empresarial começou há 25 anos, com a fundação da Florida's Car Store, Inc., empresa voltada à venda de veículos e serviços relacionados ao setor automotivo, como emplacamentos, transferências de títulos e documentação. Em 2011, Angela deu um novo passo ao criar a Quick Quote Insurance, Inc., ampliando sua atuação para o mercado de seguros e oferecendo proteção para automóveis, propriedades, empresas, responsabilidade civil, veículos comerciais, Workers' Compensation e outros segmentos. Hoje, a empresa atende clientes em diversos estados americanos e trabalha com planos de expansão para novas regiões.

Um dos principais diferenciais do negócio é reunir, em um único escritório, uma ampla variedade de serviços que facilitam a vida dos clientes. Além da corretagem de seguros e da documentação de veículos, a empresa oferece suporte por meio de uma rede de advogados parceiros para casos de trânsito, direito civil e questões familiares, tornando o atendimento mais ágil e completo.

Angela acredita que o sucesso de sua empresa está diretamente ligado ao investimento constante em capacitação. Embora tenha se formado em Turismo e Hotelaria pelo City College, em Fort Lauderdale, ela decidiu seguir carreira no setor automotivo e nunca deixou de estudar. Ao longo dos anos, conquistou licenças profissionais como corretora de seguros, preparadora de impostos (Tax Preparer) e Recovery Agent, sempre buscando novas qualificações para ampliar os serviços oferecidos aos clientes.

"Quanto mais conhecimento você tem, mais consegue ajudar as pessoas", afirma a empresária, que encara cada novo desafio como uma oportunidade de crescimento. Atualmente, ela já considera dar mais um passo na carreira: cursar Direito para, futuramente, atuar também como advogada.

Mesmo afirmando não ter enfrentado grandes barreiras culturais ao chegar aos Estados Unidos, Angela destaca que o maior desafio atual tem sido acompanhar as mudanças no cenário migratório, especialmente diante do aumento das deportações que afetam parte de sua clientela. Ainda assim, mantém o foco em prestar um atendimento baseado na honestidade, eficiência e transparência.

Ela também faz questão de reconhecer a importância das pessoas que contribuíram para sua caminhada. A mãe, Elza Souza, é apontada como sua maior inspiração, incentivando-a desde cedo a estudar e buscar novos conhecimentos. Angela também destaca o apoio de sua equipe e de parceiros como Katia Sampaio, responsável por incentivá-la a fortalecer sua presença nas redes sociais e ampliar a divulgação do negócio.

Apaixonada por aprender, Angela já visitou mais de 84 países, mas não tem dúvidas ao afirmar que os Estados Unidos continuam sendo o melhor lugar para quem deseja empreender e construir uma carreira sólida. Seu conselho para outros brasileiros que sonham em crescer no exterior é simples e direto: estudar, aprender novos idiomas, buscar qualificação e nunca desistir dos próprios objetivos.

Com uma filosofia baseada na competência, na rapidez e, principalmente, na honestidade, Angela resume a missão da empresa em uma frase que reflete sua trajetória: "Entregar resultados com qualidade, eficiência e honestidade, sempre colocando nossos clientes em primeiro lugar."



