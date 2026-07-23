Muito além da blefaroplastia: a história por trás do Instituto Bello

Destaque Empresarial by Lara Barth 22 de Julho, 2026 às 22h00 31 de Dezembro, 1969 Kamilla nasceu no Brasil e cresceu em Deerfield, na Flórida Foto: Arquivo Pessoal 1/5 Equipe do Instituto - Arquivo Pessoal 2/5 Instituto Bello é uma clínica multidisciplinar de médicos que atuam na área da medicina estética e regenerativa - Arquivo Pessoal 3/5 Kamilla é especialista em blefaroplastia - Arquivo Pessoal 4/5 Kamilla cursou medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia - Arquivo Pessoal Anterior Próximo