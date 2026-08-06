A trajetória marcada por propósito, disciplina e transformação de Fernanda Cortes

Após recomeçar a vida em um novo país, aprender um sistema jurídico diferente e conquistar a aprovação na Bar americana, a advogada brasileira construiu um escritório voltado a transformar a vida de imigrantes por meio de caminhos legais, seguros e transparentes.

Há histórias que começam com um sonho. A de Fernanda Cortes começou com um objetivo muito bem definido. Natural de Arapongas, no Paraná, a advogada sempre soube qual profissão queria seguir. Formada em Direito no Brasil em 2002 e licenciada pela OAB de São Paulo, ela poderia ter considerado sua missão cumprida. Mas a mudança para os Estados Unidos, há duas décadas, transformou sua trajetória em um novo desafio — e exigiu coragem para recomeçar do zero.

Hoje, aos 48 anos, Fernanda comanda o Cortes Legal Group, em Orlando, na Flórida, escritório especializado em Direito de Imigração, que também atua na área de Direito de Família e Defesa Criminal. Antes de chegar até aqui, porém, precisou trilhar um caminho marcado por estudo, perseverança e uma convicção inabalável de que grandes conquistas exigem tempo.

Nos Estados Unidos, ela decidiu construir novamente sua carreira jurídica. Isso significou enfrentar uma nova graduação em Direito, dominar outro idioma e compreender um sistema legal completamente diferente daquele em que havia sido formada.

Depois de anos de preparação, conquistou a licença para atuar pela Florida Bar e também pelo District of Columbia Bar, um feito que simboliza muito mais do que uma conquista acadêmica: representa a capacidade de se reinventar sem abrir mão do propósito.

O período mais desafiador dessa jornada aconteceu enquanto conciliava os três anos da faculdade de Direito com a criação da filha pequena. Entre livros, provas e responsabilidades familiares, Fernanda encontrou na disciplina e na organização as ferramentas para seguir em frente.

Ela afirma que nunca pensou em desistir. Para quem sempre teve objetivos claros, cada dificuldade fazia parte do processo. Entre a obtenção da residência permanente, a preparação para ingressar na faculdade americana, a graduação e a aprovação no exame da Ordem, passaram-se cerca de dez anos — um período que reforçou uma das principais lições que hoje compartilha com clientes e empreendedores: paciência também faz parte do sucesso.

Foi justamente dessa experiência pessoal que nasceu o desejo de criar um escritório diferente. O Cortes Legal Group surgiu da vontade de oferecer um atendimento mais próximo, transparente e humano do que aquele que Fernanda havia observado em outras experiências profissionais.

A proposta do escritório vai além da prestação de serviços jurídicos. O objetivo é orientar cada cliente de forma personalizada, esclarecendo todas as etapas do processo migratório e oferecendo segurança para quem busca construir uma nova vida nos Estados Unidos.

Segundo a advogada, a maior recompensa não está em prêmios ou reconhecimentos formais, mas nas histórias de transformação vividas diariamente pelos clientes. Ver famílias conquistando estabilidade, segurança e novas oportunidades é o que considera seu maior patrimônio profissional.

Essa filosofia também orienta sua visão empresarial. Para Fernanda, negócios sólidos são construídos com planejamento estratégico, crescimento orgânico e, acima de tudo, honestidade. São princípios que, na sua avaliação, sustentam qualquer empresa que deseje crescer de forma consistente no exterior.

Ao longo de duas décadas vivendo nos Estados Unidos, ela acredita que sua própria história pode servir de inspiração para outros brasileiros que desejam recomeçar fora do país. Mais do que talento, ela destaca a importância da persistência e do respeito aos processos.

A maior inspiração de sua trajetória vem do pai, que sempre incentivou sua busca por crescimento. Hoje, sua principal motivação está na família — especialmente nas filhas — e na oportunidade de contribuir para que outras pessoas também realizem seus projetos de vida.

Sua frase preferida resume a forma como enxerga o caminho para o sucesso: "Não sonhe, tenha objetivos."

É essa visão que continua guiando cada decisão da advogada e do escritório que construiu. Afinal, para Fernanda Cortes, transformar vidas por meio de caminhos legais e seguros para a imigração é mais do que uma profissão — é a missão que escolheu cumprir todos os dias.