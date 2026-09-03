De Goiânia a Boca Raton: o casal brasileiro que está entre os 10 melhores Medspas da cidade em apenas 7 meses

Marcelo Gauche Silva e sua esposa Marcelly trocaram uma vida estabelecida no Brasil por um recomeço nos EUA — e transformaram a Skin Place Institute em referência de estética e longevidade em tempo recorde

Há apenas oito meses nos Estados Unidos, Marcelo Gauche Silva já vê os resultados de uma decisão que exigiu coragem: deixar para trás uma carreira consolidada no Brasil para recomeçar, junto com a esposa Marcelly, em solo americano. O resultado, hoje, fala por si: a Skin Place Institute, clínica de estética e longevidade que o casal fundou, foi ranqueada entre os 10 melhores Medspas de Boca Raton segundo avaliações de pacientes no Google — um feito alcançado em pouco mais de meio ano de operação.

"O sonho americano não acontece simplesmente porque você veio para a América; ele começa quando você decide construir algo aqui", resume Marcelo, hoje sócio da Skin Place Institute Brasil e EUA, da Skin Place Medical School, da Dr. USA Consultoria Médica e da USX Peptides Research.

Uma trajetória construída a quatro mãos

Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, Marcelo passou 13 anos na área comercial da Chubb Insurance antes de se mudar para Goiânia, onde montou uma consultoria de seguros. Foi ali, ao lado de Marcelly, médica de formação, que nasceu a primeira Skin Place Institute — uma clínica de alto padrão que uniria conhecimento médico e cuidado personalizado.

O passo seguinte foi ainda mais ousado: replicar esse sucesso nos Estados Unidos.

"Primeiramente, sair de uma zona de conforto que eu tinha no Brasil e mudar com a família para os EUA", conta Marcelo sobre o maior desafio da jornada. "Aqui, o choque cultural, os desafios de começar um negócio novo — mesmo tendo todo o know-how de clínica no Brasil — e não falar o inglês fluente."

Adaptar, não apenas replicar

Um dos aprendizados mais valiosos do casal foi entender que abrir um negócio fora do Brasil exige mais do que repetir uma fórmula que já deu certo. "Não basta replicar no exterior o que funcionou no Brasil", afirma Marcelo. "É preciso estudar o mercado local, entender o comportamento do consumidor, a legislação, a cultura, os concorrentes e adaptar o modelo de negócio."

Essa visão, somada à experiência médica de Marcelly e à gestão comercial de Marcelo, ajudou a construir o principal diferencial da Skin Place: a qualidade do resultado aliada à experiência do paciente dentro da clínica. "Fazer com que todos os pacientes se sintam especiais" — essa é, segundo Marcelo, a missão que resume o negócio hoje.

Fé, família e propósito

Para o casal, a base que sustenta cada decisão é a fé e a família. Cristãos, Marcelo e Marcelly encontram na espiritualidade a força para atravessar os desafios do recomeço. "Somos cristãos e temos um propósito e uma palavra. Isso nos fortalece diariamente a superar todos os desafios", diz Marcelo.

Houve, sim, momentos de dúvida. "A dúvida de ter saído do Brasil muito bem estabelecido me fez pensar várias vezes em voltar", admite. "O que sempre me faz continuar é olhar para minha família, lembrar do propósito por trás das nossas escolhas e, principalmente, da nossa fé em Deus."

Entre as conquistas de que mais se orgulha, Marcelo não hesita: são os três filhos e a família que construiu ao lado de Marcelly. "A Marcelly sempre foi uma grande parceira de sonhos, e muitas das decisões que tomamos tiveram como objetivo construir algo maior para nossos filhos e deixar um legado."

Um legado em construção

Com a Skin Place já reconhecida em Boca Raton, os planos do casal são ambiciosos: consolidar a marca como referência nos Estados Unidos e abrir cinco clínicas nos próximos cinco anos. "Inovar é encontrar maneiras melhores de entregar valor para o cliente", diz Marcelo sobre o papel da inovação nesse crescimento.

Para outros brasileiros que sonham em empreender fora do país, o conselho é direto: "Não tenha pressa, não tenha arrogância e não tenha medo." E, para quem está começando uma nova vida no exterior, completa: "Ter humildade para aprender, coragem para recomeçar e paciência com o processo."

Hoje, cercado pela família e vendo a Skin Place crescer em terras americanas, Marcelo resume o que aprendeu em poucas palavras: "Acredite nos seus sonhos, tenha coragem para vivê-los e fé para continuar quando o caminho ainda não fizer sentido."

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