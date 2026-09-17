Angélica Oliveira transforma conexões entre mulheres em movimento que chega ao Global Women's Awards

À frente do Negócios Sobre Saltos, empresária construiu uma plataforma de networking, livros e experiências que conecta mulheres de diferentes áreas. Em setembro, o projeto ganha uma nova etapa com uma premiação internacional em Miami.

Algumas histórias de empreendedorismo são construídas a partir de um negócio. Outras crescem pela capacidade de conectar pessoas e transformar encontros em oportunidades. É nesse caminho que se desenvolve a trajetória de Angélica Oliveira, idealizadora do movimento Negócios Sobre Saltos.

Criado para aproximar mulheres que comandam negócios ou se destacam profissionalmente em diferentes áreas, o movimento tornou-se uma plataforma de relacionamento, posicionamento e networking, reunindo empreendedoras e profissionais em eventos e projetos especiais.

Entre essas iniciativas estão dois livros escritos por Angélica. O mais recente ganhou uma proposta internacional, com edição em português, inglês e espanhol, reunindo histórias de 50 mulheres. O lançamento foi celebrado em maio de 2025, no SeaWorld, em Orlando, em uma festa que também reuniu as participantes do projeto.

Mais do que registrar histórias no papel, a proposta do Negócios Sobre Saltos é criar uma rede na qual experiências profissionais possam gerar conexões, visibilidade, parcerias e novas oportunidades.

Uma nova etapa em Miami

Agora, esse trabalho ganha mais um capítulo com o Global Women's Awards - Vision, Impact & Influence, que será realizado em 19 de setembro de 2026, no Miami Airport Marriott.

A noite terá formato de jantar de gala, com aproximadamente 150 convidados, e reconhecerá 50 mulheres vindas de 18 cidades diferentes.

Segundo a organização, a escolha das homenageadas passa por uma curadoria criteriosa. São mulheres de áreas como saúde, direito, mercado imobiliário, finanças, seguros, contabilidade, comunicação, beleza, educação, tecnologia, construção civil, empreendedorismo e impacto social.

Nas profissões regulamentadas, também são consideradas licenças, certificações e qualificações aplicáveis. A intenção é reconhecer mulheres com trajetórias consistentes, que construíram negócios e carreiras e que também geram oportunidades, fortalecem suas comunidades e contribuem para a projeção positiva da presença brasileira nos Estados Unidos.

O conceito acompanha a essência do projeto desenvolvido por Angélica. No material institucional, o Global Women's Awards é apresentado como uma plataforma internacional de posicionamento estratégico e como um ecossistema destinado a fortalecer mulheres de negócios e gerar oportunidades. A participação não é aberta e depende de seleção.

Mulheres que inspiram outras mulheres

Entre as homenageadas confirmadas estão nomes conhecidos da comunidade e da mídia brasileira, como a influenciadora Evelyn Regly, com 7,2 milhões de seguidores; as apresentadoras de TV Vivi Romanelli e Fernanda Pontes; a mentora de mulheres Camila Vieira; e a jornalista e publisher da Gazeta News Fernanda Cirino.

A cerimônia contará ainda com a presença confirmada do cônsul-geral do Brasil em Miami, embaixador Marco Farani.

Para Angélica Oliveira, o Global Women's Awards representa, assim, mais do que uma noite de homenagens. É a continuidade de um trabalho que começou criando conexões, passou pelos encontros e pelas páginas dos livros e agora chega a um palco de reconhecimento internacional.

Uma trajetória que combina bem com a essência desta coluna: mulheres que transformam suas próprias histórias e, ao fazer isso, abrem espaço para que outras também possam escrever as suas.



