De vendedora de geladinho na Bahia a executiva da Salesforce nos EUA: brasileira lança livro sobre liderança feminina

Tai Veloso saiu de Salvador aos 19 anos com uma passagem só de ida para os Estados Unidos. Hoje, lidera uma equipe de vendas na área de tecnologia e transforma sua trajetória em um guia para mulheres que querem conquistar espaço no mercado de trabalho.

Aos sete anos, Tai Veloso vendia geladinhos na janela do apartamento da família, em Salvador, na Bahia. Aos 19, embarcou para os Estados Unidos com uma passagem só de ida e muitos sonhos. O primeiro emprego em solo americano foi em uma pizzaria. Décadas depois, a brasileira construiu uma carreira que passou pelo mercado financeiro de Wall Street e chegou à liderança de uma equipe de vendas na Salesforce, uma das grandes empresas globais de tecnologia.

Agora, Tai transforma parte dessa trajetória em um novo projeto: o lançamento de seu primeiro livro, Inspire. Empower. Lead. (Inspire. Empodere. Lidere, em tradução livre), publicado pela The Elevation Collective e disponível a partir desta terça-feira, 20 de outubro, nos Estados Unidos.

A obra combina memórias pessoais e estratégias práticas de liderança, com foco especialmente em mulheres que acumulam experiência, entregam resultados e têm competência reconhecida, mas ainda esperam ser percebidas e valorizadas profissionalmente.

A mensagem central da autora é que a ascensão na carreira não precisa depender apenas do reconhecimento de outras pessoas. Para Tai, é preciso aprender a identificar oportunidades, tomar a iniciativa e transformar conquistas individuais em caminhos que também beneficiem outras pessoas.

"Empoderamento não é algo que lhe dão. É algo que você escolhe", afirma a executiva.

Da imigração à liderança no setor de tecnologia

A trajetória de Tai reúne diferentes etapas profissionais e uma mudança de país ainda jovem. Depois de começar a vida nos Estados Unidos trabalhando em uma pizzaria, ela chegou ao mercado financeiro de Wall Street, onde teve contato com o ambiente de alta exigência e competitividade.

Posteriormente, migrou para o setor de tecnologia corporativa, no qual se destacou em vendas. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente regional na Salesforce e lidera uma equipe comercial voltada à área de Data Foundations.

A experiência acumulada nesses diferentes ambientes profissionais se tornou a base do livro. Em vez de apresentar apenas uma narrativa de superação, Tai propõe um método que as leitoras podem aplicar no cotidiano para ampliar sua visibilidade, desenvolver a liderança e assumir um papel mais ativo na própria trajetória.

O modelo é estruturado em três etapas: identificar oportunidades, abrir espaço para si e usar essa posição para servir e contribuir com outras pessoas.

Um livro sobre protagonismo feminino

Em Inspire. Empower. Lead., a autora aborda um desafio comum no ambiente corporativo: a distância entre ter competência para ocupar uma posição de liderança e conseguir ser reconhecida como alguém preparada para ela.

A proposta é ajudar mulheres a saírem de uma postura de espera e adotarem ações concretas para avançar profissionalmente. A obra combina experiências pessoais com orientações práticas, em uma abordagem voltada à aplicação no dia a dia.

Para Nadia Whitehead, fundadora e CEO da The Elevation Collective, o diferencial do livro está na experiência profissional que sustenta as recomendações da autora.

"Tai escreve da mesma forma como lidera, com provas concretas", afirma Whitehead. Segundo ela, a obra não se limita a oferecer palavras de incentivo, mas reúne instruções de alguém que continua atuando no mercado e colocando suas ideias em prática.

Liderança que vai além da empresa

Além da carreira na Salesforce, Tai é Senior Leader de Tony Robbins, atua como palestrante e coach e conduz conversas sobre liderança para empresas, grupos corporativos e conferências. Ela também fundou uma rede de mulheres de negócios em Miami, ampliando sua atuação no desenvolvimento profissional e na conexão entre mulheres empreendedoras e executivas.

O lançamento do livro ocorre em um momento simbólico para a comunidade latina nos Estados Unidos, durante o Mês da Herança Hispânica e Latina, celebrado entre 15 de setembro e 15 de outubro. Uma comemoração oficial de lançamento está prevista para 24 de outubro, em Miami.

Disponível em formato impresso por US$ 17,99, na Amazon, Inspire. Empower. Lead. marca a estreia de Tai Veloso como autora e amplia o alcance de uma mensagem construída ao longo de sua trajetória: reconhecer o próprio potencial é importante, mas transformar esse reconhecimento em iniciativa pode ser decisivo para conquistar espaço e abrir portas para outras mulheres.