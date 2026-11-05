Enviar PIX para o Brasil ficou ainda mais simples: LemFi lança nova fase de cara nova

Plataforma que o brasileiro no exterior usa para cuidar de quem ficou no Brasil moderniza marca e aplicativo — e mantém o envio via PIX, sem tarifa, no centro de tudo.

Quem recomeçou a vida fora do país conhece bem o compromisso que fica: todo mês, uma parte do que se ganha aqui segue para o Brasil. É para esse momento que a LemFi redesenhou sua maior reformulação: pelo aplicativo, o dinheiro chega ao Brasil via PIX, em minutos e sem tarifa de transferência, segundo a companhia — com câmbio e valor final em reais sempre à mostra antes da confirmação.

Por trás da simplicidade,

há uma

decisão de estratégia:

tratar o envio para a família como o

coração do produto, e

não como

um serviço

a mais numa

lista de

funções

bancárias.

"Cada envio conta uma história: é a mensalidade de um curso, o remédio da mãe, a presença numa data especial", diz Isa Testa, a executiva brasileira que comanda a LemFi na América Latina. "Por isso, esse PIX precisava ser simples, rápido e sem custo de transferência — para a tecnologia honrar o significado que cada envio carrega."

Uma marca nova para uma vida entre países

A reformulação traz uma nova identidade visual global, sob o conceito "Ambition has no passport" — "A ambição não tem passaporte" —, e um aplicativo reconstruído para acompanhar quem vive entre países. Numa única conta, a plataforma reúne as transferências internacionais e, a partir de agora, poupança e crédito (com estreia para clientes elegíveis no Reino Unido) e internet móvel para viagens por eSIM.

Quem está por trás

A LemFi foi fundada em Londres em 2021, por Ridwan Olalere e Rian Cochran, e cresceu junto das comunidades de imigrantes ao redor do mundo: hoje são mais de dois milhões de clientes, mais de US$ 2 bilhões movimentados por mês e envios para mais de 30 países. A empresa captou mais de US$ 85 milhões de fundos como Highland Europe, Left Lane Capital, Palm Drive Capital e Endeavor Catalyst, além da aceleradora Y Combinator.

"Nossos clientes não são definidos pelo país que deixaram; são definidos pelo que estão construindo", resume Ridwan Olalere, cofundador e CEO da LemFi. "Começamos a LemFi porque enviar dinheiro para casa era um processo problemático — e seguimos reconstruindo a plataforma para estar à altura da ambição de quem vive entre países."

Sobre a LemFi

Fundada em 2021 por Ridwan Olalere e Rian Cochran, a LemFi é uma plataforma financeira criada para quem constrói a vida entre países. Atende mais de dois milhões de clientes, movimenta mais de US$ 2 bilhões por mês em transferências para mais de 30 países — com destaque para o envio ao Brasil via PIX, sem tarifa de transferência — e captou mais de US$ 85 milhões de investidores como Highland Europe, Left Lane Capital, Palm Drive Capital, Endeavor Catalyst e Y Combinator.

Saiba mais em lemfi.com

Como enviar

Baixe o app da LemFi na para IOS ou Android, use o código GAZETABR no seu primeiro envio acima de $50 e ganhe um bônus.