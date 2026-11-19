À frente da Nativa One, Juliano Villela esteve no Earthshot Prize 2026, evento internacional dedicado à inovação e à sustentabilidade.

O empresário brasileiro e cidadão americano Juliano Villela, residente em Boca Raton, na Flórida, esteve entre os convidados da cerimônia do Earthshot Prize 2026, realizada em 17 de novembro, em Mumbai, na Índia. Criada pelo príncipe William, a premiação reconhece iniciativas inovadoras voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

À frente da Nativa One, empresa especializada na expansão de marcas internacionais, Juliano atua no setor de beleza e cuidados pessoais, com foco em produtos que valorizam a sustentabilidade e o uso de ativos e ingredientes naturais.

Entre as marcas que a empresa expande nos EUA estão a Sir Fausto (@sirfaustousa), especializada em produtos para cuidados masculinos e a Exiline, voltada ao público feminino. Com origens na Espanha e produzido na América Latina, com ingredientes naturais da Amazônia e da Patagônia, as linhas fazem parte da estratégia da Nativa One de ampliar a presença de marcas internacionais no mercado norte-americano, com foco no conceito de clean beauty.

A participação no Earthshot Prize ocorreu a convite de Felipe Villela, diretor do evento para a América Latina e o Brasil, e proporcionou ao empresário a oportunidade de conhecer iniciativas ambientais e estabelecer contatos com lideranças de diferentes países.

"Para mim, foi uma grande honra participar de um evento tão importante, criado pelo príncipe William. Foi uma experiência única conhecer pessoas do mundo inteiro que trabalham por um planeta melhor. Saio daqui muito inspirado para continuar meu trabalho com a beleza sustentável nos EUA", afirmou Juliano.

A cerimônia contou com a presença do príncipe William e de Kate Middleton, princesa de Gales. A premiação reconheceu cinco iniciativas de diferentes países, cada uma contemplada com um milhão de libras esterlinas (cerca de 1,3 milhão de dólares).

Os projetos premiados incluem ações de preservação de florestas no Butão, mobilidade elétrica na Índia, proteção dos oceanos em Niue, combate a substâncias químicas poluentes na França e energia eólica na Dinamarca.

Para Juliano Villela, a experiência reforça a proposta da Nativa One de aproximar inovação, desenvolvimento de negócios e responsabilidade ambiental, ampliando as conexões entre o mercado americano e marcas internacionais.