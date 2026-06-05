O Escudo Invisível: Como Israel Mudou a Defesa dos Emirados

A cooperação militar secreta entre Israel e os Emirados Árabes durante o conflito com o Irã revelou uma nova realidade geopolítica no Golfo — e o mundo só ficou sabendo depois.

Quem vive nos Emirados Árabes Unidos já se acostumou a ouvir o som dos alerta nos últimos meses. Desde que o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã eclodiu em 28 de fevereiro de 2026, o país interceptou centenas de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones lançados pelo Irã. Mas uma informação que só veio a público recentemente pode mudar a forma como entendemos a segurança na região: Israel enviou secretamente o sistema Iron Dome — e tropas para operá-lo — para solo emiradense.



Se você nunca ouviu falar do Iron Dome, pense nele como um “guarda-chuva antimíssil”. É um sistema de defesa aérea de curto alcance, famoso por proteger cidades israelenses contra foguetes lançados por grupos como o Hamas e o Hezbollah. Agora, pela primeira vez na história, esse sistema foi empregado em combate fora de Israel e dos Estados Unidos — e justamente num país árabe.



O que aconteceu

De acordo com relatórios publicados por veículos como Axios e Financial Times, a decisão foi tomada após uma ligação direta entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Emirados, Mohamed bin Zayed. O Iron Dome interceptou dezenas de projéteis iranianos direcionados ao território emiradense, enquanto a Força Aérea Israelense também atacava plataformas de lançamento de mísseis no sul do Irã que miravam os países do Golfo.

Mas não parou por aí. Segundo as mesmas fontes, Israel também enviou o Iron Beam — um sistema de defesa a laser, uma das tecnologias mais avançadas do mundo — além do Spectro, um sistema de vigilância capaz de detectar drones iranianos a até 20kms de distância. Não estamos falando de um gesto simbólico. Segundo uma fonte citada pelo Financial Times, houve um “número significativo de militares israelenses” em solo emiradense.





Por que isso importa

Essa cooperação é um desdobramento direto dos Acordos de Abraão, assinados em 2020 e mediados pelo então presidente D. Trump. À época, muitos analistas consideraram o acordo como um gesto diplomático sem profundidade militar real. O conflito de 2026 provou o contrário. Os Acordos de Abraão deixaram de ser um documento de boas intenções e se transformaram em uma aliança militar operacional testada em combate.

Curiosamente, o conflito também revelou quem não apareceu para ajudar. Anwar Gargash, conselheiro do presidente dos UAE, fez uma rara crítica pública durante uma conferência em Dubai, afirmando que a postura dos países árabes vizinhos foi “a mais fraca historicamente”. A mensagem foi clara: os Emirados estão reavaliando quem são seus verdadeiros aliados.



E o Brasil com isso?

Para quem observa de longe, pode parecer que esse conflito não tem relação com o nosso dia a dia. Mas o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã desde o início da guerra, é por onde passam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo em tempos normais. O fechamento dessa rota provocou uma alta significativa nos preços globais de combustível e fertilizantes — dois itens que afetam diretamente a economia brasileira, do preço da gasolina ao custo da comida no supermercado.



Além disso, a situação impacta a comunidade brasileira nos Emirados. Durante os ataques de 4 de maio, escolas em todo o país passaram para o ensino remoto. Sirenes foram acionadas quatro vezes em um único dia, algo que não acontecia desde o início do cessar-fogo em abril. Detritos de intercepções caíram em áreas residenciais de Abu Dhabi e Dubai, incluindo o icônico Burj Al Arab.



O que esperar

A situação permanece volátil. O cessar-fogo, mediado inicialmente pelos Estados Unidos, está sendo testado quase que diariamente. O Irã enviou sua resposta à mais recente proposta americana de acordo, buscando encerrar o conflito em todas as frentes. Enquanto isso, drones continuam sendo detectados no espaço aéreo de países do Golfo, e o bloqueio do Estreito de Ormuz segue em vigor.

Em uma breve análise, como Diretor de Segurança Regional, o cenário mais provável no curto prazo é uma continuidade dessa tensão em “fogo brando”, sem uma escalada total, mas também sem uma resolução definitiva. Para quem mora nos Emirados, o conselho permanece o mesmo: mantenha-se informado por canais oficiais, siga as orientações do Ministério da Defesa e tenha sempre um plano de contingência pessoal atualizado.



O conflito entre o Irã e a coalizão EUA-Israel está redesenhando o mapa de alianças no Oriente Médio. E os Emirados Árabes, que muitos conhecem apenas pelas torres de luxo e pelo turismo, estão no epicentro dessa transformação. Quem tem os olhos atentos percebe: o Golfo de amanhã será muito diferente do Golfo de ontem.

