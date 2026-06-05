Gazeta News anuncia expansão para os Emirados Árabes Unidos sob liderança de Karlla Daniela Silva

Dubai, Emirados Árabes Unidos

— O Gazeta News, veículo brasileiro sediado na Flórida e referência em jornalismo voltado à comunidade brasileira no exterior, anuncia oficialmente sua expansão para os Emirados Árabes Unidos. A operação será liderada pela empresária Karlla Daniela Silva, que passa a comandar a implantação do primeiro jornal brasileiro com presença estruturada na região.Com mais de 15 anos de atuação nos setores de marketing, publicidade e comunicação estratégica, Karlla reúne experiência internacional e profundo conhecimento sobre comunidades brasileiras no exterior. Fundadora da SALTO PROPAGANDA, agência criada em Goiânia em 2009, a executiva consolidou sua trajetória com projetos no Brasil, Estados Unidos e, mais recentemente, no Oriente Médio.A expansão internacional da empresária teve início em 2019, quando constituiu sua empresa Salto Marketing, na Flórida, com foco em marketing promocional e ações voltadas ao público brasileiro. A partir de 2025, sua atuação em Dubai foi ampliada de forma estruturada, acompanhando o crescimento do ecossistema de negócios, eventos globais e o aumento da presença brasileira na região. Esse movimento permitiu fortalecer sua rede de contatos e aprofundar sua leitura sobre o dinamismo econômico local — especialmente nos setores imobiliário, de investimentos e de mobilidade internacional.A chegada do Gazeta News aos Emirados Árabes Unidos responde ao crescimento expressivo da comunidade brasileira no país e à demanda por informação confiável, conteúdo relevante e conexão cultural. A nova operação terá como foco a cobertura local, pautas de interesse direto da comunidade, além de conteúdos sobre negócios, mercado imobiliário, oportunidades profissionais e tendências internacionais.“Estamos diante de uma comunidade que cresce em número, influência e participação econômica. Levar informação de qualidade para esses brasileiros é fortalecer pertencimento e criar pontes entre culturas e mercados”, afirma Karlla Daniela Silva.A CEO do Gazeta News na Flórida, Fernanda Cirino, destaca que a expansão representa um passo estratégico para a consolidação global da marca.“A presença nos Emirados Árabes Unidos amplia nossa atuação internacional e reforça nosso compromisso com a comunidade brasileira ao redor do mundo. A liderança da Karlla traz experiência, visão e credibilidade para esse novo capítulo”, afirma.Dubai tem se consolidado como um dos principais polos globais de inovação, investimento e mobilidade internacional, atraindo um número crescente de brasileiros que buscam oportunidades de negócios e qualidade de vida. A implantação do Gazeta News na região acompanha esse movimento e fortalece a presença da mídia brasileira em mercados estratégicos.Para Karlla, o projeto representa a continuidade natural de sua trajetória profissional.“Minha história sempre foi guiada por movimento, expansão e conexão. Agora, através do Gazeta News, posso ampliar esse impacto e utilizar a informação como ferramenta para aproximar pessoas, mercados e oportunidades”, destaca.A nova operação marca um momento significativo para a comunicação brasileira no exterior, reforçando o papel da imprensa como elo essencial em um cenário global cada vez mais integrado.

Sobre o Gazeta News

Fundado na Flórida, o Gazeta News é um veículo de comunicação voltado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, com foco em jornalismo local, serviços, negócios e integração cultural. Com a expansão para os Emirados Árabes Unidos, o jornal amplia sua presença internacional e fortalece sua missão de conectar brasileiros ao redor do mundo.