Gazeta News anuncia expansão para os Emirados Árabes Unidos sob liderança de Karlla Daniela Silva

Dubai, Emirados Árabes Unidos— O Gazeta News, veículo brasileiro sediado na Flórida e referência em jornalismo voltado à comunidade brasileira no exterior, anuncia oficialmente sua expansão para os Emirados Árabes Unidos. A operação será liderada pela empresária Karlla Daniela Silva, que passa a comandar a implantação do primeiro jornal brasileiro com presença estruturada na região.
Com mais de 15 anos de atuação nos setores de marketing, publicidade e comunicação estratégica, Karlla reúne experiência internacional e profundo conhecimento sobre comunidades brasileiras no exterior. Fundadora da SALTO PROPAGANDA, agência criada em Goiânia em 2009, a executiva consolidou sua trajetória com projetos no Brasil, Estados Unidos e, mais recentemente, no Oriente Médio.
A expansão internacional da empresária teve início em 2019, quando constituiu sua empresa Salto Marketing, na Flórida, com foco em marketing promocional e ações voltadas ao público brasileiro. A partir de 2025, sua atuação em Dubai foi ampliada de forma estruturada, acompanhando o crescimento do ecossistema de negócios, eventos globais e o aumento da presença brasileira na região. Esse movimento permitiu fortalecer sua rede de contatos e aprofundar sua leitura sobre o dinamismo econômico local — especialmente nos setores imobiliário, de investimentos e de mobilidade internacional.
A chegada do Gazeta News aos Emirados Árabes Unidos responde ao crescimento expressivo da comunidade brasileira no país e à demanda por informação confiável, conteúdo relevante e conexão cultural. A nova operação terá como foco a cobertura local, pautas de interesse direto da comunidade, além de conteúdos sobre negócios, mercado imobiliário, oportunidades profissionais e tendências internacionais.
“Estamos diante de uma comunidade que cresce em número, influência e participação econômica. Levar informação de qualidade para esses brasileiros é fortalecer pertencimento e criar pontes entre culturas e mercados”, afirma Karlla Daniela Silva.
A CEO do Gazeta News na Flórida, Fernanda Cirino, destaca que a expansão representa um passo estratégico para a consolidação global da marca.
“A presença nos Emirados Árabes Unidos amplia nossa atuação internacional e reforça nosso compromisso com a comunidade brasileira ao redor do mundo. A liderança da Karlla traz experiência, visão e credibilidade para esse novo capítulo”, afirma.
Dubai tem se consolidado como um dos principais polos globais de inovação, investimento e mobilidade internacional, atraindo um número crescente de brasileiros que buscam oportunidades de negócios e qualidade de vida. A implantação do Gazeta News na região acompanha esse movimento e fortalece a presença da mídia brasileira em mercados estratégicos.
Para Karlla, o projeto representa a continuidade natural de sua trajetória profissional.
“Minha história sempre foi guiada por movimento, expansão e conexão. Agora, através do Gazeta News, posso ampliar esse impacto e utilizar a informação como ferramenta para aproximar pessoas, mercados e oportunidades”, destaca.
A nova operação marca um momento significativo para a comunicação brasileira no exterior, reforçando o papel da imprensa como elo essencial em um cenário global cada vez mais integrado.
Sobre o Gazeta News
Fundado na Flórida, o Gazeta News é um veículo de comunicação voltado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, com foco em jornalismo local, serviços, negócios e integração cultural. Com a expansão para os Emirados Árabes Unidos, o jornal amplia sua presença internacional e fortalece sua missão de conectar brasileiros ao redor do mundo.