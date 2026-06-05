Atualizações sobre a Guerra

ATUALIZAÇÕES | 16 DE MAIO



SEGURANÇA NOS UAE

Último ataque registrado: 10 de maio. Desde então, nenhum novo ataque ou alerta emitido pelo Ministério da Defesa dos UAE



VISITA DE MODI AOS UAE — ONTEM, 15/MAI

O PM indiano Narendra Modi visitou Abu Dhabi ontem, recebeu guarda de honra do Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed e declarou publicamente que manter o Estreito de Hormuz "livre, aberto e seguro é a nossa maior prioridade” UAE e Índia assinaram acordos de defesa, energia e segurança marítima — incluindo cooperação naval, cyberdefesa e comunicações seguras Acordado explorar armazenamento de até 30 milhões de barris da ADNOC na Índia como reserva estratégica, incluindo armazenamento em Fujairah Modi condenou formalmente os ataques iranianos aos UAE e declarou: "A Índia apoia os UAE em toda e qualquer situação"



NEGOCIAÇÕES EUA-IRÃ — RUPTURA HOJE

Hoje, 16 de maio, Trump enviou ao Irã uma proposta nuclear formal e alertou que progresso rápido é necessário para evitar consequências sérias O Ir rejeitou a proposta - classificou a exigência americana de abandono do enriquecimento de urânio como "excessiva e ultrajante" e declarou Trump indigno de resposta Ministro iraniano das Relações Exteriores, Araghchi, declarou em Nova Délhi: "Não temos confiança nos americanos — este é o principal obstáculo a qualquer esforço diplomático" Trump, de volta a Washington após Pequim, afirmou que implementou o cessar-fogo como "favor ao Paquistão" e que pessoalmente não era favorável a ele Estreito de Hormuz: permanece fechado



ISRAEL-LÍBANO — AVANÇO DIPLOMÁTICO

Após dois dias de negociações em Washington (14–15 mai), o State Department anunciou ontem extensão do cessar-fogo Israel-Líbano por 45 dias. Sinal positivo para estabilidade regional - negociações avançando sob mediação americana



LISTA TERRORISTA HEZBOLLAH

Em 12 de maio, o Gabinete dos UAE aprovou inclusão de 16 indivíduos e 5 entidades ligadas ao Hezbollah na Lista Local de Terroristas, todos de nacionalidade libanesa, com bloqueio de ativos em menos de 24h



AEROPORTOS — SITUAÇÃO ATUAL DXB, AUH, SHJ e DWC: todos abertos e em fase de expansão de capacidade. Companhias europeias: suspensas até novo aviso - Restrição de 1 voo diário para companhias estrangeiras não-emiratenses no DXB está sendo relaxada após reabertura do espaço aéreo



EID AL ADHA — CONFIRMADO FAHR Feriado federal: 25 a 29 de maio, até 6 dias com fim de semana Pico de tráfego nos aeroportos previsto



AVALIAÇÃO GERAL Território dos UAE: estável - 6 dias sem ataques confirmados Negociações EUA-Irã: em ruptura após rejeição iraniana hoje Risco de escalada: elevado no plano diplomático - mas sem indicação de ação militar iminente nos UAE