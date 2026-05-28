O poder de poder: A visão de um empresário brasileiro vivendo nos Emirados

Empresário brasileiro radicado nos Emirados Árabes Unidos há mais de 18 anos e fundador do Just One Group e da Just One Media, empresas criadas para apoiar brasileiros e empresários de diversas nacionalidades que desejam viver, investir e crescer em Dubai.

Viver em Dubai costuma ser resumido em duas palavras: conforto e segurança. Mas essa é apenas a superfície. Para quem observa a cidade com o olhar de um empresário, especialmente um brasileiro que construiu sua trajetória fora do país, Dubai representa algo muito mais profundo: um modelo de poder baseado em visão, eficiência e execução.

Ao longo de quase duas décadas vivendo nos Emirados Árabes Unidos, pude acompanhar de perto como este país se estruturou de forma distinta da maioria das nações. Aqui, o governo não funciona apenas como uma engrenagem política tradicional. Ele opera como uma grande empresa, com metas claras, processos otimizados, foco em resultados e uma busca constante por desenvolvimento e inovação.

Esse modelo explica por que tantos brasileiros têm escolhido Dubai não apenas como destino para morar, mas como base para investir e abrir negócios. A cidade foi pensada para facilitar a vida de quem produz, empreende e gera valor.



Uma cidade desenhada para funcionar

Em Dubai, a praticidade começa nas pequenas coisas do dia a dia. Serviços essenciais funcionam 24 horas por dia, como entregas de supermercado sem custo adicional. A sensação de segurança é permanente, permitindo circular a qualquer horário e em qualquer bairro com tranquilidade.Mas o diferencial vai além da experiência cotidiana. Ele está na estrutura. A segurança pública não depende de uma presença ostensiva de policiais nas ruas, mas de um sistema altamente avançado de vigilância eletrônica, tecnologia de monitoramento e resposta rápida.

Desburocratização como estratégia de poder

Para o empresário, talvez o maior choque cultural seja a velocidade dos processos. Abrir uma empresa em Dubai pode levar menos de uma semana. Em até 15 dias, é possível ter a empresa estruturada, documentação aprovada e visto de investidor emitido.A contratação de colaboradores segue a mesma lógica de agilidade. Em poucas semanas, profissionais já estão regularizados, com vistos e status legal no país. Esse nível de eficiência é raro no cenário global.

Um sistema que incentiva o crescimento

Dubai é um ambiente feito para gerar riqueza. O sistema foi desenhado para que as pessoas possam ganhar dinheiro, pagar suas taxas, cumprir as regras e seguir crescendo. Em troca, recebem estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade.Mais do que um destino, um modeloDubai não é apenas uma cidade rica. É uma cidade que entende o poder de poder — o poder de decidir rápido, investir em tecnologia, eliminar obstáculos e criar um ambiente onde quem quer trabalhar e empreender encontra espaço para crescer.



Márcio Serafim é empresário brasileiro, CEO e fundador do Just One Group e da Just One Media. Vive nos Emirados Árabes Unidos há mais de 18 anos, atuando na conexão entre Brasil, Dubai e outros mercados internacionais. Especialista em estruturação de negócios, comunicação estratégica e posicionamento de marcas, oferece suporte 360° a empresários que desejam investir e crescer nos Emirados.