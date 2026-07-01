Paulo Campos: do Real Madrid ao desafio de comandar o Al Granada FC nos Emirados

Com uma carreira consolidada no futebol internacional, treinador brasileiro assume o comando do Al Granada FC e fala ao Gazeta News sobre formação de atletas, integração entre culturas e o futuro do esporte nos Emirados Árabes Unidos.

Com uma carreira consolidada no futebol internacional, treinador brasileiro assume o comando do Al Granada FC e fala ao Gazeta News sobre formação de atletas, integração entre culturas e o futuro do esporte nos Emirados Árabes Unidos.



Quando um treinador com passagens por clubes como Fluminense, Al-Ahli Dubai, Al-Nasr, além de integrar a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo durante o período de treinamentos no Real Madrid, decide assumir um projeto em fase de construção, a expectativa naturalmente aumenta.



Esse é o novo desafio de Paulo Campos, que lidera o Al Granada FC, projeto que se apresenta como o primeiro clube brasileiro no mundo árabe e que busca abrir espaço para jovens talentos em um dos mercados esportivos que mais crescem no mundo.



Em entrevista ao Gazeta News, o treinador compartilhou sua visão sobre a missão de desenvolver atletas, fortalecer o futebol brasileiro nos Emirados Árabes Unidos e utilizar o esporte como ferramenta de transformação social.



Uma carreira construída no futebol internacional



Natural de Niterói (RJ), Paulo Campos acumula mais de quatro décadas de experiência no futebol profissional. Sua trajetória inclui passagens por clubes e seleções nacionais na América do Sul, Oriente Médio, África e Europa, tornando-se um dos treinadores brasileiros com maior experiência internacional.



Ao longo da carreira, comandou equipes nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Grécia, Sudão, Nigéria e Libéria. Também esteve à frente de seleções nacionais como Kuwait, Qatar e Libéria, conquistando títulos importantes, entre eles o Campeonato Saudita, a Copa do Príncipe do Qatar, a Segunda Divisão Grega e o Campeonato Sudanês.



Essa vivência internacional faz com que Paulo conheça profundamente o desenvolvimento do futebol na região do Golfo, cenário que acompanha há mais de 25 anos.



O desafio de construir um novo projeto



Agora, o treinador assume uma nova missão: contribuir para o crescimento do Al Granada FC, clube que pretende fortalecer a presença brasileira no futebol dos Emirados e criar oportunidades para atletas de diferentes nacionalidades.



Questionado pelo Gazeta News sobre suas expectativas para esse novo momento da carreira, Paulo destacou que o principal combustível do projeto está na vontade dos jovens em evoluir.



"Quando vejo o carinho e a vontade desses jovens atletas quererem crescer, quererem mostrar qualidade no futebol, independentemente da nacionalidade — brasileiros, sul-americanos, europeus, africanos ou asiáticos — percebo que o mais importante é a paixão pelo esporte."



Para o treinador, o futebol continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para aproximar pessoas de diferentes culturas.



"Não existe diferença de países, de nacionalidades ou de línguas. O futebol une pessoas. Precisamos falar de paz, de amor e de futebol."

Futebol sem fronteiras



Os Emirados Árabes Unidos são hoje um dos países mais multiculturais do mundo, reunindo residentes de mais de 200 nacionalidades. Essa diversidade também está presente dentro dos campos, onde atletas de diferentes origens convivem diariamente.



Na visão de Paulo Campos, essa característica transforma o país em um ambiente ideal para projetos voltados ao desenvolvimento humano por meio do esporte.



Mais do que revelar jogadores, o treinador acredita que o futebol deve formar cidadãos preparados para atuar em uma sociedade global, baseada no respeito, na disciplina e no trabalho em equipe.



Al Granada FC: um projeto brasileiro no mundo árabe



O Al Granada FC nasceu com a proposta de representar a força da comunidade brasileira nos Emirados Árabes Unidos e contribuir para o crescimento do futebol na região.



Além da participação em competições oficiais, o clube investe na formação de atletas e na criação de oportunidades para jovens que desejam construir uma carreira internacional.



Para Paulo Campos, fazer parte dessa história representa um novo capítulo em uma trajetória marcada por desafios ao redor do mundo.



"O Al Granada Futebol Clube está iniciando sua trajetória nos Emirados. É um projeto muito especial. Só tenho a agradecer ao presidente Márcio Granada, aos patrocinadores, aos amigos e a todos que acreditam nessa iniciativa."



O crescimento do futebol nos Emirados



Nos últimos anos, os Emirados Árabes Unidos intensificaram investimentos em infraestrutura esportiva, centros de treinamento, categorias de base e grandes competições internacionais.

Esse movimento tem atraído treinadores, atletas e projetos esportivos de diversos países, consolidando o país como um importante polo para o desenvolvimento do futebol no Oriente Médio.

Para profissionais experientes como Paulo Campos, esse cenário oferece uma oportunidade única de compartilhar conhecimento e contribuir para a formação de uma nova geração de atletas.



Mais do que vencer partidas



Ao longo da entrevista ao Gazeta News, Paulo Campos deixou claro que sua missão vai além dos resultados dentro de campo.



Sua filosofia de trabalho é baseada na ideia de que o esporte pode transformar vidas, aproximar culturas e criar oportunidades para jovens que sonham em construir uma carreira no futebol.

Em um ambiente multicultural como os Emirados Árabes Unidos, essa visão ganha ainda mais relevância.

Ao unir diferentes nacionalidades em torno de um objetivo comum, projetos como o Al Granada FC reforçam que o futebol continua sendo uma das linguagens mais universais do mundo — capaz de formar atletas, construir pontes entre culturas e inspirar novas gerações.

