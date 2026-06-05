Eid Al Adha 2026 pode render folga de até seis dias nos Emirados Árabes

Moradores dos Emirados Árabes Unidos podem ter um dos feriados mais longos de 2026 durante o Eid Al Adha, segundo previsões astronômicas divulgadas no país. A celebração islâmica, uma das mais importantes do calendário muçulmano, marca o encerramento da peregrinação do Hajj.

De acordo com Ibrahim Al Jarwan, presidente da Sociedade Astronômica dos Emirados, os cálculos indicam que o Eid Al Adha deve começar na quarta-feira, 27 de maio de 2026. Já o Dia de Arafat, considerado feriado oficial, deverá ocorrer na terça-feira, 26 de maio. As datas ainda dependem da confirmação oficial por observação da lua.

Embora o governo ainda não tenha anunciado oficialmente o calendário, a expectativa é de que o feriado se estenda de terça a sexta-feira. Como os Emirados têm fim de semana aos sábados e domingos, isso resultaria em um total de seis dias consecutivos de folga para muitos trabalhadores.

O governo dos Emirados já definiu previamente três dias de feriado para o Eid Al Adha, além do Dia de Arafat. Assim, a combinação com o fim de semana amplia o período de descanso.

Para estudantes e profissionais da educação, o intervalo pode ser ainda maior. O Ministério da Educação informou que o recesso de meio de trimestre coincidirá com o feriado religioso, entre os dias 25 e 29 de maio. Somando os finais de semana anterior e posterior, alunos e professores poderão ter nove dias de folga.

Especialistas também apontam que trabalhadores podem ampliar o descanso usando apenas um dia de férias. Ao solicitar folga na segunda-feira, 25 de maio, seria possível emendar nove dias consecutivos, do sábado, 23 de maio, até domingo, 31 de maio.

A peregrinação do Hajj de 2026 também deve ocorrer nesse período, com início previsto para 25 de maio.

Fonte: Gulf News