Dubai amplia serviço de ônibus sob demanda para quatro novos bairros

Sistema da RTA funciona por aplicativo e permite solicitar micro-ônibus sem pontos fixos de parada

A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA) anunciou a expansão do serviço “Bus on Demand” para quatro novos bairros da cidade: Al Qusais, Jumeirah Village Circle (JVC), Al Warqa’a e Dubai Investments Park.

O sistema, que funciona de maneira semelhante a aplicativos de transporte, foi criado para oferecer uma alternativa prática e flexível ao transporte público tradicional.

Por meio do aplicativo “Bus on Demand”, os passageiros informam o local de partida e o destino desejado, e um micro-ônibus é enviado para buscá-los. Diferentemente das linhas convencionais, o serviço não possui pontos fixos de parada dentro das áreas atendidas.

Os veículos têm capacidade para até 13 passageiros.

Com a expansão, o serviço passa a operar em 15 bairros de Dubai, incluindo:

* Al Barsha 1, 2 e 3

* Al Karama

* Al Mankhool

* Al Nahda

* Al Qusais

* Al Rigga

* Al Warqa’a

* Barsha Heights

* Business Bay

* DIFC

* Dubai Academic City

* Downtown Dubai

* Dubai Investments Park

* Dubai Silicon Oasis

* Jumeirah Village Circle

* Oud Metha

* Port Saeed

O funcionamento ocorre das 5h à meia-noite de segunda a quinta-feira e aos sábados. Às sextas-feiras, o serviço opera das 5h até 1h da manhã, enquanto aos domingos funciona das 8h à meia-noite.

As tarifas padrão custam:

* 5 dirhams por viagem;

* 4 dirhams para passageiros adicionais incluídos na mesma reserva;

* 7 dirhams para viagens entre zonas diferentes;

* 2 dirhams para deslocamentos dentro da região de Business Bay.

O sistema também oferece seis rotas interzonais:

* Al Barsha Barsha Heights

* Al Rigga Port Saeed

* Al Karama Oud Metha

* Al Karama Al Mankhool

* Business Bay Downtown Dubai

* Dubai Silicon Oasis Dubai Academic City

A iniciativa faz parte dos esforços de Dubai para ampliar opções de mobilidade urbana inteligente e reduzir o uso de carros particulares na cidade.

thebusondemand.com

Fonte: Time Out Dubai