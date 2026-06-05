Dubai amplia serviço de ônibus sob demanda para quatro novos bairros

A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA) anunciou a expansão do serviço “Bus on Demand” para quatro novos bairros da cidade: Al Qusais, Jumeirah Village Circle (JVC), Al Warqa’a e Dubai Investments Park.
O sistema, que funciona de maneira semelhante a aplicativos de transporte, foi criado para oferecer uma alternativa prática e flexível ao transporte público tradicional.
Por meio do aplicativo “Bus on Demand”, os passageiros informam o local de partida e o destino desejado, e um micro-ônibus é enviado para buscá-los. Diferentemente das linhas convencionais, o serviço não possui pontos fixos de parada dentro das áreas atendidas.
Os veículos têm capacidade para até 13 passageiros.
Com a expansão, o serviço passa a operar em 15 bairros de Dubai, incluindo:
* Al Barsha 1, 2 e 3
* Al Karama
* Al Mankhool
* Al Nahda
* Al Qusais
* Al Rigga
* Al Warqa’a
* Barsha Heights
* Business Bay
* DIFC
* Dubai Academic City
* Downtown Dubai
* Dubai Investments Park
* Dubai Silicon Oasis
* Jumeirah Village Circle
* Oud Metha
* Port Saeed
O funcionamento ocorre das 5h à meia-noite de segunda a quinta-feira e aos sábados. Às sextas-feiras, o serviço opera das 5h até 1h da manhã, enquanto aos domingos funciona das 8h à meia-noite.
As tarifas padrão custam:
* 5 dirhams por viagem;
* 4 dirhams para passageiros adicionais incluídos na mesma reserva;
* 7 dirhams para viagens entre zonas diferentes;
* 2 dirhams para deslocamentos dentro da região de Business Bay.
O sistema também oferece seis rotas interzonais:
* Al Barsha Barsha Heights
* Al Rigga Port Saeed
* Al Karama Oud Metha
* Al Karama Al Mankhool
* Business Bay Downtown Dubai
* Dubai Silicon Oasis Dubai Academic City
A iniciativa faz parte dos esforços de Dubai para ampliar opções de mobilidade urbana inteligente e reduzir o uso de carros particulares na cidade.
Fonte: Time Out Dubai