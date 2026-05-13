Escolas de Dubai ampliam opções de pagamento flexível para ajudar famílias com mensalidades

Instituições oferecem parcelamentos mensais, descontos, bolsas e adiamento de taxas para aliviar pressão financeira dos pais nos Emirados Árabes Unidos

Escolas de Dubai estão adotando medidas para ajudar famílias a lidar com os altos custos da educação nos Emirados Árabes Unidos. Entre as iniciativas estão planos de pagamento flexíveis, descontos para irmãos, bolsas de estudo e até adiamento de parte das mensalidades.

Segundo gestores escolares, muitos pais têm procurado as instituições para renegociar pagamentos e encontrar alternativas que se encaixem melhor em seus orçamentos. Em resposta, escolas vêm ampliando programas de apoio financeiro e parcelamento.

O CEO do grupo Indian High Schools (IHS), Punit MK Vasu, afirmou ao jornal *Gulf News* que o número de famílias buscando ajuda financeira não aumentou significativamente em relação aos anos anteriores, mas destacou que a escola mantém diálogo aberto para encontrar soluções individualizadas.

O IHS chama atenção por manter as mensalidades congeladas há quase uma década, mesmo diante da inflação e do aumento dos custos operacionais. A instituição, que atende principalmente a comunidade indiana nos Emirados, também manteve sem reajuste taxas de transporte, uniformes e materiais escolares.

Além disso, a escola implementou condições especiais para famílias que transferem alunos entre campi do grupo. Segundo Vasu, os pais receberam um prazo de nove meses para pagar metade das taxas exigidas na transferência, enquanto o restante foi adiado para o próximo ano letivo.

Outro ponto destacado foi a política relacionada ao transporte escolar. O IHS informou que não cobra taxas de ônibus em períodos de ensino remoto determinados pelas autoridades educacionais.

A rede GEMS Education, uma das maiores operadoras de escolas privadas do mundo, também afirmou que vem oferecendo suporte personalizado às famílias. O CEO do grupo, Dino Varkey, explicou que cada situação é analisada individualmente e pode incluir parcelamentos mensais e encaminhamento para programas de assistência.

Segundo ele, a comunicação antecipada entre pais e escolas é essencial para evitar que problemas financeiros se agravem.

A Credence High School, outra instituição de Dubai, informou que, embora as regras da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano de Dubai (KHDA) determinem pagamentos trimestrais, a escola também disponibiliza planos mensais para famílias que necessitam de maior flexibilidade.

A escola oferece ainda descontos para irmãos e bolsas de estudo para alunos elegíveis do ensino médio.

As instituições reforçam que pais com dificuldades financeiras devem procurar diretamente as escolas para discutir possíveis soluções, evitando impactos na continuidade da educação dos estudantes.

Fonte: Gulf Times