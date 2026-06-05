Dubai lança academia de IA para profissionais do mercado imobiliário

Nova iniciativa quer preparar corretores e empresas para o uso de inteligência artificial em vendas, atendimento e captação de clientes nos Emirados Árabes Unidos

Dubai acaba de dar mais um passo em direção à transformação digital do setor imobiliário. A empresa ThinkProp anunciou o lançamento da “AI Academy”, uma academia voltada ao treinamento de profissionais do mercado imobiliário no uso de inteligência artificial aplicada ao setor.

A iniciativa busca capacitar corretores, consultores e empresas para uma nova realidade do mercado nos Emirados Árabes Unidos, onde ferramentas de IA começam a ganhar espaço em áreas como vendas, atendimento ao cliente, produção de anúncios e análise de leads.

O projeto reforça o posicionamento de Dubai como um dos principais polos globais de inovação e tecnologia, ampliando o uso da inteligência artificial em setores estratégicos da economia — incluindo o real estate, um dos mais fortes e aquecidos da região.

Segundo a proposta da ThinkProp, os treinamentos devem abordar aplicações práticas da IA no dia a dia dos profissionais, como automação de processos, personalização de atendimento, otimização de campanhas de marketing e análise de comportamento de clientes.

A expectativa é que o uso dessas ferramentas aumente a produtividade dos corretores e ajude empresas a oferecerem experiências mais rápidas e eficientes aos compradores e investidores.

O movimento também chama atenção de brasileiros que atuam no mercado imobiliário dos Emirados, especialmente em Dubai, cidade que concentra uma forte comunidade de profissionais estrangeiros no setor.

Nos últimos anos, Dubai vem acelerando investimentos em inteligência artificial, cidades inteligentes e automação de serviços públicos e privados, com o objetivo de se consolidar como referência global em inovação tecnológica.

A criação da AI Academy mostra que o impacto da inteligência artificial nos Emirados já ultrapassa áreas tradicionais de tecnologia e passa a transformar também segmentos ligados ao consumo, investimentos e relacionamento com clientes.