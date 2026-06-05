Abu Dhabi terá três dias de entrada gratuita em museus e programação cultural especial pelo Dia Internacional dos Museus

Oficinas, tours guiados, atividades infantis e experiências interativas acontecerão entre os dias 16 e 18 de maio em 11 espaços culturais do emirado

Moradores e turistas poderão visitar gratuitamente alguns dos principais museus e centros culturais de Abu Dhabi entre os dias 16 e 18 de maio, durante as celebrações do Dia Internacional dos Museus. A programação especial inclui oficinas criativas, apresentações culturais, visitas guiadas, experiências interativas e atividades para crianças e famílias em diferentes regiões do emirado.



O tema global da edição deste ano é “Museus Unindo um Mundo Dividido”, destacando o papel da arte, da história e da cultura na aproximação entre diferentes comunidades.



No Natural History Museum Abu Dhabi, localizado no Saadiyat Cultural District, os visitantes poderão participar de atividades práticas ligadas à ciência, natureza e criatividade. Entre as atrações estão a oficina “Build a Mini Exhibit”, na qual o público poderá montar sua própria mini exposição e atuar como curador de museu, além da “Sun Printing Activity”, que utiliza luz solar para criar impressões artísticas com elementos naturais.



O espaço também contará com o “Light Lab”, experiência interativa com luzes e cores, e a oficina “Wiggly Creatures Workshop”, inspirada no universo dos animais e da natureza. Cientistas convidados e atividades educativas voltadas para crianças e jovens também fazem parte da programação.



Já o Louvre Abu Dhabi oferecerá entrada gratuita para suas galerias e exposições entre os dias 16 e 18 de maio. Os visitantes poderão participar de tours temáticos gratuitos pelas galerias permanentes e pela exposição de Picasso, disponíveis por ordem de chegada.



O museu ainda promoverá oficinas infantis gratuitas das 11h às 15h. Algumas experiências especiais, como “Architecture Experience” e “Art in Scents”, voltadas para arquitetura e experiências olfativas, estarão disponíveis aos sábados mediante pagamento adicional.



No Zayed National Museum, a programação terá foco na cultura e nas tradições dos Emirados Árabes Unidos. Entre as atividades previstas estão apresentações culturais, oficinas de pulseiras tradicionais, sessões de storytelling, caça ao tesouro para famílias e experiências interativas sobre a identidade emirática.



O histórico Qasr Al Hosn também participa da celebração com a atividade “Children’s Takeover”, marcada para o dia 17 de maio. A proposta permitirá que crianças acima de 10 anos assumam funções reais dentro do museu, como guia cultural, fotógrafo, atendente da bilheteria e assistente da loja de presentes.



Na cidade de Al Ain, fortalezas históricas e centros culturais como Al Jahili Fort, Qasr Al Muwaiji, Al Ain Oasis e Al Qattara Arts Centre terão visitas guiadas, oficinas educativas e apresentações sobre preservação do patrimônio histórico. Os visitantes também poderão conhecer mais sobre os sítios culturais de Al Ain reconhecidos como Patrimônio Mundial da UNESCO.



O Delma Museum promoverá a iniciativa “Cultural Pathway to the Future”, voltada para jovens guias culturais da região. Bibliotecas públicas de Abu Dhabi também participarão da programação com atividades educativas, oficinas criativas e sessões de storytelling para crianças e adolescentes.



Segundo o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, a expectativa é atrair milhares de visitantes durante os três dias de programação gratuita, reforçando o emirado como um dos principais polos culturais do Oriente Médio.