EAU lançam plataforma oficial para comparar preços de supermercados e ajudar consumidores a economizar

Ferramenta monitora diariamente produtos essenciais em grandes redes do país e mostra onde a cesta básica está mais barata

Os Emirados Árabes Unidos lançaram uma nova plataforma digital oficial voltada para a comparação de preços de produtos essenciais em supermercados de todo o país. A iniciativa foi criada pelo Ministério da Economia e Turismo dos EAU com o objetivo de ampliar a transparência nos preços, estimular a concorrência entre varejistas e ajudar moradores a economizar nas compras do dia a dia.



Batizada de “Essential Goods Prices Platform”, a ferramenta funciona em todos os emirados, incluindo Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman e outras regiões do país.



Segundo o governo emirático, a plataforma monitora diariamente os preços de 33 produtos considerados essenciais em 12 grandes redes de supermercados dos Emirados Árabes Unidos. Entre os itens acompanhados estão arroz, ovos, óleo de cozinha, frango, leite, pão, farinha, açúcar e vegetais.



Os primeiros dados divulgados pela plataforma mostram diferenças significativas de preços entre supermercados para produtos semelhantes. De acordo com o levantamento inicial, o preço dos ovos pode variar entre 27 fils e 75 fils, enquanto o arroz apresenta valores entre AED 4 e AED 16, dependendo da marca e do estabelecimento.



Já o óleo de cozinha aparece com preços entre AED 5,01 e AED 18,67, enquanto o frango pode custar entre AED 10,77 e AED 20,42 em diferentes redes varejistas.



A plataforma permite que os consumidores pesquisem produtos por categoria, comparem valores entre supermercados e criem uma cesta de compras personalizada. O sistema também calcula automaticamente qual supermercado oferece o menor custo total para a lista selecionada.



O Ministério da Economia reforçou que os usuários devem comparar exatamente os mesmos produtos, já que fatores como marca, peso, tamanho e quantidade podem impactar diretamente os preços apresentados.



Os valores são atualizados diariamente por meio de integração direta com os sistemas das redes de supermercados participantes.



A nova ferramenta faz parte das estratégias adotadas pelos Emirados Árabes Unidos para fortalecer a proteção ao consumidor diante do aumento global do custo de vida e da inflação em produtos básicos.



A plataforma oficial já está disponível para moradores de todos os emirados através do portal do Ministério da Economia e Turismo dos EAU.