Dubai planeja nova linha expressa do metrô ligando os aeroportos DXB e Al Maktoum

Projeto prevê trajeto de 55 quilômetros, cinco novas estações e serviços de check-in remoto para passageiros

Dubai revelou planos para uma nova linha expressa do metrô que conectará os dois aeroportos internacionais da cidade: o Dubai International Airport (DXB) e o Al Maktoum International Airport (DWC).

Segundo informações publicadas pelos veículos Arabian Business e MEED, a nova rota terá aproximadamente 55 quilômetros de extensão e contará com cinco estações de metrô ao longo do trajeto.

A Roads and Transport Authority (RTA), autoridade responsável pelo transporte em Dubai, já teria convidado empresas de consultoria para participar da licitação destinada aos estudos e ao desenvolvimento do projeto da chamada “Airport Express Line”.

De acordo com os planos preliminares, a linha partirá das atuais estações da Linha Vermelha próximas ao DXB, passando por Al Jaddaf e seguindo pela Al Khail Road até uma nova estação em Jumeirah Village Circle (JVC), antes de chegar ao aeroporto Al Maktoum.

O projeto também inclui duas linhas secundárias. Uma delas conectará a nova estação de JVC à região de Al Fardan Exchange, enquanto a outra seguirá em direção a uma nova estação em Business Bay.

A proposta prevê ainda facilidades voltadas especificamente para passageiros de voos internacionais, incluindo check-in remoto, despacho antecipado de bagagens e triagem de segurança fora do aeroporto, permitindo viagens mais rápidas e integradas.

Segundo a publicação MEED, as empresas interessadas têm até junho para apresentar propostas de estudo e design da nova linha.

A expansão faz parte do plano de crescimento do Dubai Metro nas próximas décadas. A expectativa é que a rede alcance 64 estações cobrindo 84 quilômetros quadrados até 2030 e chegue a 140 estações distribuídas por mais de 228 quilômetros quadrados até 2040.

Entre os projetos já confirmados está a Dubai Metro Blue Line, prevista para ser concluída até 2029. A nova linha terá 14 estações distribuídas em duas rotas, cobrindo cerca de 30 quilômetros e conectando áreas como Mirdif, Dubai Silicon Oasis, Dubai Creek Harbour e Dubai Festival City.

Paralelamente à expansão do metrô, Dubai também trabalha na ampliação do Al Maktoum International Airport, que deverá se tornar o aeroporto com maior capacidade do mundo, com previsão de atender até 260 milhões de passageiros por ano.

A transição gradual para que o DWC se torne o principal aeroporto da cidade deve começar em 2032. Já a expansão completa do terminal está prevista para ser concluída por volta de 2057.

Fonte: Time out Dubai