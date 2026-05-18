KHDA e Parkin lançam sistema digital para facilitar estacionamento em escolas de Dubai

Nova integração permitirá verificação automática em tempo real para alunos e funcionários de instituições de ensino

A Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano de Dubai (KHDA) anunciou uma parceria estratégica com a empresa Parkin Company PJSC para digitalizar e simplificar o acesso a assinaturas de estacionamento em escolas e instituições educacionais do emirado.

A iniciativa criará um sistema integrado que permitirá a verificação automática e em tempo real da elegibilidade de estudantes e funcionários para obtenção de planos especiais de estacionamento.

Atualmente, o processo depende de aprovações manuais das escolas e do envio de documentos para comprovação dos requisitos.

Com a nova plataforma digital, KHDA e Parkin passarão a compartilhar sistemas integrados para reduzir etapas burocráticas e acelerar a liberação das assinaturas de estacionamento.

Segundo as entidades, o objetivo é melhorar a experiência de alunos, pais e profissionais da educação, mantendo os padrões de privacidade e proteção de dados.

A Parkin afirmou que a parceria faz parte de um plano mais amplo de apoio ao setor educacional de Dubai, incluindo a gestão de estacionamento em horários de pico nas entradas e saídas das escolas, além de suporte operacional durante eventos escolares.

A empresa também oferece planos de estacionamento com descontos especiais para instituições educacionais e estudantes.

Os valores são de AED 100 por mês ou AED 1.000 por ano, o que representa economia de até 80% em comparação com planos convencionais.

Segundo a CEO do setor de Crescimento e Desenvolvimento Humano da KHDA, Dra. Amna Al Maazmi, a parceria contribui diretamente para os objetivos da estratégia educacional “Dubai Education 33”.

“A colaboração fortalece a transformação digital e melhora a conveniência e acessibilidade para estudantes, educadores e famílias”, afirmou.

Já o CEO da Parkin Company PJSC, Mohamed Abdullah Al Ali, destacou que a integração eliminará processos manuais e tornará os serviços mais rápidos e eficientes para a comunidade escolar de Dubai.

A Parkin opera atualmente cerca de 229 mil vagas de estacionamento pagas em Dubai, por meio de concessões e parcerias em diferentes áreas do emirado.

Segundo a empresa, mais de 141 milhões de transações de estacionamento foram realizadas em 2025 utilizando seus sistemas digitais de pagamento e gerenciamento.

Fonte: Gulf Times

