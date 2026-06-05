Nova regra salarial nos Emirados exige pagamento no 1º dia útil do mês a partir de junho

Mudança no sistema trabalhista dos EAU amplia fiscalização digital e endurece punições para empresas que atrasarem salários

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma importante mudança nas regras trabalhistas do setor privado. A partir de 1º de junho de 2026, todas as empresas privadas deverão realizar o pagamento dos salários obrigatoriamente no primeiro dia de cada mês, segundo a nova Resolução Ministerial nº 340 de 2026.

A medida está ligada ao Wage Protection System (WPS), plataforma digital utilizada pelo governo para monitorar pagamentos salariais no país.

Com a atualização, o governo elimina a flexibilidade que existia anteriormente para pagamentos realizados alguns dias após o início do mês. Agora, qualquer atraso poderá ser automaticamente identificado pelo sistema como descumprimento das regras trabalhistas.

Na prática, o salário referente ao mês anterior deverá estar depositado já no primeiro dia do novo mês. O controle será feito de forma digital e em tempo real, por meio da integração entre o WPS, bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central dos Emirados.

Segundo especialistas locais, o sistema passou por modernizações importantes e agora conta com:

• rastreamento automático de pagamentos;

• integração digital mais avançada;

• monitoramento com inteligência artificial;

• fiscalização acelerada sobre empresas inadimplentes.

As penalidades para companhias que atrasarem salários também foram reforçadas. Entre as possíveis punições estão:

• bloqueio de novos vistos e permissões de trabalho;

• multas administrativas;

• suspensão de serviços ligados ao Ministério do Trabalho;

• impacto negativo nas metas de Emiratização.

A mudança afeta diretamente milhões de expatriados que vivem e trabalham nos Emirados, já que estrangeiros representam grande parte da força de trabalho do país.

Especialistas afirmam que a nova regra deve trazer mais previsibilidade financeira, segurança jurídica e proteção para trabalhadores, além de aumentar a pressão sobre empresas para manterem uma gestão financeira mais organizada.

A atualização também reforça a estratégia dos Emirados de consolidar sua imagem internacional como um centro global de negócios, tecnologia e atração de talentos estrangeiros, com foco em transparência e estabilidade econômica.

Analistas do setor consideram a medida uma das mudanças trabalhistas mais relevantes implementadas recentemente no país.