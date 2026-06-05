4 atrações ao ar livre imperdíveis em Dubai antes do fechamento no verão

Parques, safáris e jardins gigantes entram em pausa por causa do calor intenso nos Emirados Árabes

Com a chegada das temperaturas extremas do verão em Dubai, algumas das atrações ao ar livre mais famosas da cidade estão prestes a fechar temporariamente. Os parques devem interromper as atividades no fim de maio e só retornar nos meses mais amenos.

De jardins floridos gigantes a parques temáticos iluminados, confira quatro atrações populares que ainda podem ser visitadas antes da pausa de verão.

1) Dubai Garden Glow

Entrando na reta final de sua 12ª temporada, o Dubai Garden Glow é conhecido pelas instalações luminosas gigantes e cenários temáticos cheios de cores.

O espaço conta com cinco áreas diferentes, mais de 10 milhões de luzes e um parque de dinossauros animatrônicos que virou uma das atrações favoritas de turistas e moradores.

O parque fecha no dia 31 de maio.

Ingressos: a partir de 73,5 dirhams

Local: Zabeel Park, Al Kifaf

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2) Dubai Miracle Garden

Considerado o maior jardim natural de flores do mundo, o Dubai Miracle Garden possui cerca de 72 mil metros quadrados e mais de 150 milhões de flores distribuídas em esculturas e cenários impressionantes.

O parque reúne mais de 120 espécies diferentes de flores e chega à sua 14ª temporada.

Até o encerramento da temporada, residentes dos Emirados Árabes pagam apenas 30 dirhams durante a semana, enquanto crianças menores de 12 anos entram gratuitamente.

O local também encerra as atividades em 31 de maio.

Ingressos:

- 100 dirhams para turistas

- 30 dirhams para residentes dos Emirados

- Gratuito para crianças menores de 12 anos

Local: Dubailand

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3) Dubai Safari Park

Com mais de 3 mil animais de várias partes do mundo, o Dubai Safari Park é uma das atrações mais procuradas por famílias na cidade.

O parque abriga 78 espécies de mamíferos, 50 tipos de répteis e 111 espécies de aves.

O encerramento da sétima temporada acontece em 31 de maio. Até lá, visitantes podem aproveitar promoções especiais em pacotes de safári.

Ingressos:

- A partir de 50 dirhams para adultos

- A partir de 20 dirhams para crianças

Local: Al Warqa 5

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4) Global Village

Misturando gastronomia internacional, compras, shows e parques de diversão, o Global Village é uma das atrações mais tradicionais e acessíveis de Dubai.

O espaço reúne pavilhões temáticos de diversos países, além de apresentações culturais e brinquedos para toda a família.

Nos últimos dias da 30ª temporada, o parque lançou uma promoção especial de quatro ingressos pelo preço de um para celebrar o “Ano da Família” nos Emirados.

Embora o fechamento esteja previsto para 31 de maio, o parque já prolongou temporadas anteriores em outros anos.

Ingressos: a partir de 25 dirhams

Horários:

- Sexta e sábado: 17h à 1h

Domingo a quinta: 17h à meia-noite

Local: Dubai

Fonte: Time Out Dubai