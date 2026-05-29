Dubai cria fundo de 1 milhão de dirhams para ajudar moradores com dificuldades para pagar aluguel

Iniciativa vai apoiar inquilinos em disputas judiciais e risco de inadimplência nos Emirados Árabes

Dubai anunciou a criação de um fundo de emergência de 1 milhão de dirhams — equivalente a cerca de R$ 1,5 milhão — para ajudar moradores que enfrentam dificuldades financeiras relacionadas ao pagamento de aluguel.

O valor foi destinado pela instituição beneficente Dar Al Ber Society ao Centro de Disputas de Aluguel de Dubai (RDC), órgão responsável por mediar conflitos entre proprietários e inquilinos no emirado.

Os recursos serão administrados pelo comitê “Yad Al Khair”, criado para oferecer assistência financeira a moradores em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles envolvidos em disputas judiciais ou com risco de despejo por inadimplência.

Segundo as autoridades locais, a iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre o sistema judicial e organizações beneficentes para reforçar a estabilidade social e familiar em Dubai.

Quem poderá receber ajuda

Os pedidos de auxílio serão analisados com base em critérios sociais e financeiros, incluindo:

* Situação econômica do inquilino

* Nível de endividamento

* Fonte de renda

* Histórico de pagamentos

* Documentação apresentada

O presidente do Centro de Disputas de Aluguel, juiz Abdulqader Mousa Mohammed, afirmou que a parceria reforça a importância da cooperação entre instituições públicas e entidades humanitárias.

“O fortalecimento dessas parcerias é essencial para apoiar a estabilidade familiar e social em Dubai”, declarou.

Ano da Família 2026

As autoridades destacaram que a ação está alinhada com os objetivos do “Ano da Família 2026”, campanha dos Emirados Árabes Unidos voltada ao fortalecimento da coesão familiar e da proteção social.

O vice-presidente executivo da Dar Al Ber Society, Hisham Al Hashemi, afirmou que a iniciativa busca ampliar programas sociais em parceria com órgãos governamentais e judiciais.

Segundo ele, o modelo garante que os recursos sejam destinados apenas a pessoas realmente necessitadas, dentro de critérios transparentes.

Já o juiz Abdulaziz Anouhi, responsável pelo comitê “Yad Al Khair”, afirmou que o novo aporte permitirá ampliar o alcance dos programas de assistência a inquilinos com dificuldades financeiras.

Ele destacou que todas as medidas seguirão procedimentos legais para garantir proteção tanto aos moradores quanto aos proprietários de imóveis.

https://rdc.gov.ae/en/news-events/yad-alkhair-committee-at-the-rental-dispute-center?utm_source=chatgpt.com

Fonte: Gulf News