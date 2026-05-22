Dubai congela mensalidades de escolas particulares para o ano letivo de 2026–2027

O governo de Dubai anunciou que as mensalidades das escolas particulares permanecerão sem aumento no ano letivo de 2026–2027. A decisão foi confirmada pela Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano de Dubai (KHDA) e segue uma diretriz do príncipe herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Segundo as autoridades, a medida busca aliviar os custos para as famílias e garantir estabilidade ao setor privado de educação, que atende a maior parte dos estudantes do emirado.
O anúncio faz parte de um novo pacote de incentivos econômicos no valor de 1,5 bilhão de dirhams — cerca de US$ 408 milhões — elevando para 2,5 bilhões de dirhams o total de apoio recente oferecido pelo governo.
O pacote inclui 33 iniciativas voltadas para diferentes setores da economia, incluindo educação. Entre os benefícios para escolas privadas reguladas pela KHDA estão o adiamento ou parcelamento das taxas de renovação de licença e o adiamento de multas administrativas.
Creches e centros de educação infantil também receberão incentivos, como isenção de taxas de renovação de licença, perdão de multas e isenção de tarifas municipais. Além disso, o Fundo de Conhecimento de Dubai oferecerá apoio adicional com descontos parciais no aluguel e ampliação de períodos sem cobrança de aluguel para novos centros educacionais em desenvolvimento.
O governo também anunciou medidas para fortalecer a estabilidade financeira das instituições de ensino, incluindo:
* congelamento de reajustes de aluguel;
* adiamento de pagamentos;
* suspensão de penalidades contratuais;
* isenção parcial ou total de exigências de seguro-garantia.
Atualmente, mais de 95% dos alunos das escolas privadas de Dubai frequentam aulas presenciais. O setor oferece 17 currículos diferentes e segue em expansão.
De acordo com a KHDA:
* cerca de 9 mil novas vagas acessíveis foram criadas neste ano letivo;
* aproximadamente 230 mil estudantes estão matriculados em escolas de baixo custo;
* outras 7.500 vagas devem ser abertas nos próximos dois anos.
A autoridade também informou que avalia mais de 30 pedidos para abertura de novas escolas privadas. Somente neste ano, seis novas instituições foram inauguradas, enquanto o número de matrículas no ensino privado cresceu 6% em 2025.
Fonte: Gulf News