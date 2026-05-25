Dubai vai plantar mais 1.200 árvores flamejantes para ampliar áreas verdes da cidade

Espécie conhecida pelas flores vermelhas intensas se tornou um dos símbolos urbanos mais marcantes do emirado

Dubai anunciou o plantio de mais 1.200 árvores flamejantes — conhecidas pelas grandes copas vermelhas e alaranjadas — como parte de um novo projeto de arborização e sustentabilidade no emirado.

A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura de Dubai, segue uma orientação do príncipe herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que classificou a árvore como um símbolo da cidade “cheia de vida e beleza”.

As novas árvores serão distribuídas ao longo dos próximos meses em ruas, parques, áreas residenciais e espaços públicos da cidade. Mudas também serão disponibilizadas para moradores interessados em plantar a espécie em casas e fazendas.

Conhecida cientificamente como *Delonix regia*, a árvore flamejante pode atingir até 15 metros de altura e já se tornou uma marca registrada do verão em Dubai.

Atualmente, mais de 50 mil árvores flamejantes já estão espalhadas pelo emirado, em locais como:

* Jumeirah Street;

* Airport Road;

* Safa Park;

* Dubai Canal.

No início deste mês, a Prefeitura de Dubai concluiu o plantio de mil árvores ao longo da Amman Street e em áreas da região de Mirdif.

As novas mudas serão fornecidas pela empresa agrícola emiradense Wadi Dafta Plantation, enquanto a companhia VFS Global ficará responsável pelo financiamento do novo lote de árvores.

Além do impacto visual, especialistas destacam benefícios ambientais importantes da espécie, como:

* criação de áreas de sombra natural;

* redução da sensação térmica;

* melhora do conforto para pedestres;

* atração de pássaros, borboletas e polinizadores.

Originária de Madagascar, a árvore se adaptou bem ao clima dos Emirados Árabes Unidos ao longo das últimas décadas e hoje ajuda a criar microclimas mais frescos nas áreas urbanas da cidade.

Segundo a VFS Global, o projeto faz parte de um programa internacional de sustentabilidade que já plantou mais de 650 mil árvores em diferentes países nos últimos quatro anos, com foco na redução de emissões de carbono e preservação ambiental.

Fonte: Gulf News