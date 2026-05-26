Emirados Árabes reduzem preços de 168 medicamentos em até 60%

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a redução nos preços de 168 medicamentos usados no tratamento de doenças crônicas e graves, incluindo diabetes, câncer, hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos e doenças neurológicas.
A medida foi divulgada pela Emirates Drug Establishment e começa a valer oficialmente no dia 30 de maio.
Segundo as autoridades, os descontos variam entre 5% e quase 60%, principalmente em medicamentos biológicos e tratamentos considerados de alto custo.
Medicamentos para colesterol e glaucoma lideram reduções
Entre os maiores cortes anunciados:
- o Zocor 40 mg, usado para reduzir colesterol, teve queda de cerca de 59,5%;
- o Xalatan, indicado para glaucoma e pressão ocular elevada, ficou aproximadamente 51,7% mais barato.
Os preços já começaram a ser atualizados em farmácias dos Emirados.
Tratamentos contra câncer também terão forte redução
Medicamentos usados no combate ao câncer de pulmão e outros tumores estão entre os que tiveram maior redução.
O remédio Alunbrig 180 mg, utilizado no tratamento de câncer pulmonar avançado, caiu de:
- Dh26.433 para Dh21.108.
Outras versões do medicamento também tiveram cortes expressivos.
Já o Xeloda 150 mg, usado contra câncer de mama, cólon e reto, caiu de:
- Dh347 para Dh241.
Remédios para diabetes e pressão alta ficam mais baratos
Entre os medicamentos para diabetes tipo 2:
- Amaryl 1 mg caiu de Dh25 para Dh19;
- Amaryl 2 mg passou de Dh39,50 para Dh32.
Já medicamentos para hipertensão e problemas cardíacos também registraram reduções importantes:
- Renitec 10 mg caiu de Dh64 para Dh48;
- Aprovel 300 mg passou de Dh117 para Dh85.
Governo quer ampliar acesso aos tratamentos
A decisão também inclui:
- anticoagulantes;
- medicamentos para prevenção de AVC e trombose;
- tratamentos psiquiátricos;
- remédios para asma;
- medicamentos oftalmológicos.
Segundo as autoridades dos Emirados, o objetivo é ampliar o acesso da população a tratamentos essenciais e reduzir os custos para pacientes com doenças crônicas e de longa duração.