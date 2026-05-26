Emirados Árabes reduzem preços de 168 medicamentos em até 60%

Remédios para diabetes, câncer, pressão alta e colesterol terão cortes significativos nos preços

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a redução nos preços de 168 medicamentos usados no tratamento de doenças crônicas e graves, incluindo diabetes, câncer, hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos e doenças neurológicas.

A medida foi divulgada pela Emirates Drug Establishment e começa a valer oficialmente no dia 30 de maio.

Segundo as autoridades, os descontos variam entre 5% e quase 60%, principalmente em medicamentos biológicos e tratamentos considerados de alto custo.

Medicamentos para colesterol e glaucoma lideram reduções

Entre os maiores cortes anunciados:

- o Zocor 40 mg, usado para reduzir colesterol, teve queda de cerca de 59,5%;

- o Xalatan, indicado para glaucoma e pressão ocular elevada, ficou aproximadamente 51,7% mais barato.

Os preços já começaram a ser atualizados em farmácias dos Emirados.

Tratamentos contra câncer também terão forte redução

Medicamentos usados no combate ao câncer de pulmão e outros tumores estão entre os que tiveram maior redução.

O remédio Alunbrig 180 mg, utilizado no tratamento de câncer pulmonar avançado, caiu de:

- Dh26.433 para Dh21.108.

Outras versões do medicamento também tiveram cortes expressivos.

Já o Xeloda 150 mg, usado contra câncer de mama, cólon e reto, caiu de:

- Dh347 para Dh241.

Remédios para diabetes e pressão alta ficam mais baratos

Entre os medicamentos para diabetes tipo 2:

- Amaryl 1 mg caiu de Dh25 para Dh19;

- Amaryl 2 mg passou de Dh39,50 para Dh32.

Já medicamentos para hipertensão e problemas cardíacos também registraram reduções importantes:

- Renitec 10 mg caiu de Dh64 para Dh48;

- Aprovel 300 mg passou de Dh117 para Dh85.

Governo quer ampliar acesso aos tratamentos

A decisão também inclui:

- anticoagulantes;

- medicamentos para prevenção de AVC e trombose;

- tratamentos psiquiátricos;

- remédios para asma;

- medicamentos oftalmológicos.

Segundo as autoridades dos Emirados, o objetivo é ampliar o acesso da população a tratamentos essenciais e reduzir os custos para pacientes com doenças crônicas e de longa duração.