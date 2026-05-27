Nova regra nos Emirados Árabes muda data de pagamento de salários no setor privado

Empresas terão que pagar funcionários até o primeiro dia de cada mês; atrasos poderão gerar sanções e até proibição de viagem

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma mudança importante nas regras trabalhistas que promete impactar milhões de trabalhadores do setor privado no país. A partir de 1º de junho, os salários deverão ser pagos obrigatoriamente até o primeiro dia de cada mês do calendário gregoriano.

A nova determinação foi divulgada pelo Ministério da Emiratização e Recursos Humanos (MoHRE), que atualizou as normas do Wage Protection System (Sistema de Proteção Salarial), criando uma data unificada para o pagamento dos salários em todo o país.

Com a mudança, empresas registradas no MoHRE precisarão depositar o salário referente ao mês trabalhado até o primeiro dia do mês seguinte. Qualquer pagamento feito após essa data será considerado atraso.

Segundo a resolução ministerial nº 0340 de 2026, publicada em 12 de maio, as empresas deverão apresentar documentos e registros comprovando que efetuaram os pagamentos corretamente.

O governo também definiu que uma companhia será considerada em conformidade caso pague pelo menos 85% do total dos salários devidos aos funcionários. Da mesma forma, o trabalhador não será considerado prejudicado caso receba ao menos 85% do valor devido, desde que a diferença seja resultado de descontos legais autorizados.

Quem fica fora da nova regra?

Alguns grupos estarão isentos do novo sistema. Entre eles:

- Funcionários estrangeiros pagos fora dos Emirados Árabes;

- Bancos e instituições financeiras;

- Locais de culto religioso;

- Barcos de pesca e táxis públicos de propriedade individual;

- Trabalhadores com registro de fuga (“absconding reports”);

- Funcionários envolvidos em disputas trabalhistas sobre salários;

- Trabalhadores em licença não remunerada aprovada;

- Marinheiros e trabalhadores marítimos autorizados pelo ministério.

Penalidades para empresas

A nova regra também endurece as punições para empresas que atrasarem salários. O tradicional período de carência de 15 dias foi eliminado.

Agora, as sanções começam já no segundo dia de atraso e podem se intensificar até o 21º dia sem pagamento.

Entre as penalidades previstas estão:

- multas administrativas;

- restrições contra a empresa;

- encaminhamento ao Ministério Público;

- proibição de viagem para responsáveis pela companhia.

O governo afirma que a medida busca aumentar a proteção aos trabalhadores e garantir mais transparência e regularidade nos pagamentos.

Fonte: Time Out Dubai