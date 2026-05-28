Entenda o que acontece com o seu visto após demissão em Dubai

Grace Period nos Emirados pode variar entre 30 e 180 dias após cancelamento do visto; especialistas alertam para riscos de multas e irregularidade migratória

Perder o emprego em Dubai pode gerar insegurança entre expatriados, principalmente quando o assunto envolve visto de residência e permanência legal nos Emirados Árabes Unidos.

Após a demissão, muitos brasileiros acreditam que precisam deixar o país imediatamente. No entanto, as regras migratórias dos Emirados preveem um período conhecido como “Grace Period”, que permite ao residente permanecer legalmente no país por determinado tempo após o cancelamento do visto.

Especialistas alertam, porém, que o prazo não é igual para todos e varia conforme o tipo de visto, categoria profissional e status migratório. Ultrapassar esse período pode gerar multas diárias, restrições migratórias e dificuldades futuras para emissão de novos vistos.

O que é o “Grace Period”?

O “Grace Period” é o período de tolerância concedido pelas autoridades migratórias após o cancelamento ou vencimento do visto de residência.

Durante esse prazo, o expatriado pode:

- procurar um novo emprego;

- trocar de sponsor;

- alterar o status migratório;

- solicitar outro tipo de visto;

- ou deixar os Emirados legalmente.

Segundo informações do portal oficial do governo dos Emirados Árabes Unidos, algumas categorias podem receber até 180 dias de permanência legal após o cancelamento do visto.

Quando o prazo começa?

Um dos erros mais comuns entre expatriados é acreditar que o prazo começa no último dia de trabalho.

Na prática, especialistas explicam que o período normalmente passa a contar após o cancelamento oficial do visto junto às autoridades migratórias.

Ou seja, sair da empresa, cumprir aviso prévio e ter o visto cancelado são etapas diferentes.

Em Dubai, esse processo costuma envolver o Ministério de Recursos Humanos dos Emirados (MOHRE) e os sistemas migratórios do ICP ou GDRFA.

Quanto tempo o expatriado pode permanecer legalmente?

Os prazos variam conforme a categoria migratória e profissional.

Entre os períodos mais comuns estão:

- Trabalhadores não qualificados: até 30 dias;

- Trabalhadores qualificados: até 60 dias;

- Investidores e partners: até 90 dias;

- Green Visa: até 180 dias;

- Golden Visa: até 180 dias.

As autoridades reforçam que os prazos podem variar dependendo do emirado responsável, classificação profissional e possíveis atualizações nas regras migratórias.

Por isso, especialistas recomendam verificar sempre o prazo exato diretamente no documento oficial de cancelamento do visto ou nos canais oficiais do ICP e GDRFA.

Nem todos recebem o mesmo prazo

As regras dos Emirados diferenciam trabalhadores por nível profissional e categoria de residência.

Segundo o ICP, atualmente:

- categorias gerais costumam receber 30 dias;

- vistos vinculados a sponsor ou host podem ter 60 dias;

- profissionais qualificados de níveis 1 a 3 e proprietários podem receber 90 dias;

- Green Visa, Golden Visa e categorias especiais podem chegar a 180 dias.

Entre as categorias especiais estão:

- investidores;

- empreendedores;

- freelancers;

- profissionais altamente qualificados;

- estudantes após conclusão acadêmica;

- e familiares elegíveis.

O que acontece em caso de overstaying?

Especialistas alertam que permanecer nos Emirados após o vencimento do período permitido — situação conhecida como overstaying — pode trazer consequências sérias.

Entre elas:

- multas diárias;

- restrições migratórias;

- bloqueios futuros de entrada;

- dificuldades para renovação de vistos;

- e problemas trabalhistas.

O governo dos Emirados informa que as multas atualmente são padronizadas em AED 50 por dia de permanência irregular.

Em muitos casos, expatriados só descobrem que estão ilegais ao tentar renovar documentos ou deixar o país.

Como verificar sua situação migratória

Especialistas recomendam acompanhar constantemente o status do visto pelos canais oficiais:

- ICP;

- GDRFA;

- ou aplicativos oficiais do governo.

O documento de cancelamento do visto normalmente informa a data limite para regularização ou saída do país.

O que fazer imediatamente após perder o emprego

Confira o checklist recomendado por especialistas:

- Confirmar o cancelamento oficial do visto

- Solicitar cópia da documentação

- Verificar o prazo permitido

- Consultar um especialista migratório

- Buscar novo sponsor ou oportunidade

- Organizar documentos trabalhistas

- Evitar overstaying

