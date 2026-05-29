Dubai terá novo megashopping bilionário próximo ao maior aeroporto do mundo

Projeto faz parte de uma nova comunidade de uso misto avaliada em mais de R$ 90 bilhões e promete transformar a região de Dubai South

Dubai anunciou os planos para construir um novo megashopping center que será o destaque de uma gigantesca comunidade planejada nos arredores do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), futuro maior aeroporto do mundo em capacidade.

O empreendimento fará parte de um projeto avaliado em AED 62 bilhões — cerca de R$ 92 bilhões — e ocupará uma área de aproximadamente 22 milhões de pés quadrados em Dubai South, uma das regiões consideradas estratégicas para o crescimento da cidade nas próximas décadas.

O shopping será desenvolvido pela gigante Majid Al Futtaim, responsável por alguns dos principais centros comerciais do Oriente Médio, incluindo o famoso Mall of the Emirates, em Dubai.

Embora o nome oficial do novo shopping e da comunidade ainda não tenha sido divulgado, o projeto já é tratado como um dos principais futuros polos de varejo, entretenimento e lifestyle dos Emirados Árabes Unidos.

Além do shopping, o novo complexo terá:

- áreas residenciais,

- espaços comerciais,

- opções de lazer,

- restaurantes,

- e infraestrutura integrada voltada para moradores e turistas.

A localização próxima ao Al Maktoum International Airport é considerada um dos principais diferenciais do projeto. O aeroporto faz parte dos planos de expansão de Dubai para se tornar o maior hub aéreo do planeta.

Segundo Ahmed Galal Ismail, CEO da Majid Al Futtaim Holding, o investimento reforça a confiança da empresa no crescimento de Dubai.

“Dubai South representa o próximo grande capítulo do desenvolvimento da cidade, e temos orgulho de participar da criação de uma nova comunidade integrada em uma localização tão estratégica”, afirmou.

O CEO do Dubai South, Nabil Alkindi, também destacou que o projeto está alinhado ao plano econômico Dubai D33, estratégia do governo que busca fortalecer a cidade como um dos principais centros globais de negócios, turismo e qualidade de vida.

A expectativa é que Dubai South se transforme em uma “cidade dentro da cidade”, concentrando projetos ligados à aviação, logística, tecnologia, moradia e entretenimento nos próximos anos.

Fonte: Time Out Dubai