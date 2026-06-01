Emirados Árabes aprovam novo comprimido diário para perda de peso

País se torna o segundo do mundo a liberar versão oral do Wegovy, medicamento à base de semaglutida usado no tratamento da obesidade

Os Emirados Árabes Unidos aprovaram oficialmente uma nova versão em comprimido do medicamento Wegovy, utilizado no tratamento da obesidade e do sobrepeso. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) pela Emirates Drug Establishment (EDE), agência reguladora de medicamentos do país.

O remédio, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, utiliza a substância semaglutida e deverá ser tomado uma vez por dia. A medicação é indicada para controle de peso a longo prazo em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a problemas de saúde relacionados ao peso.

Segundo a EDE, o tratamento pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1 — mesma categoria de medicamentos que ganhou popularidade mundial por auxiliar na perda de peso e no controle do diabetes.

A agência informou que estudos clínicos demonstraram eficácia tanto na redução quanto na manutenção do peso corporal quando o medicamento é combinado com dieta de baixa caloria e prática regular de atividade física.

Além da perda de peso, os testes também apontaram redução no risco de eventos cardiovasculares graves em pacientes de alto risco, incluindo infarto, AVC e mortes relacionadas ao coração.

Com a decisão, os Emirados Árabes se tornam o segundo país do mundo a aprovar a versão oral do Wegovy. O país já havia autorizado anteriormente a versão injetável do medicamento.

A diretora-geral da Emirates Drug Establishment, Dra. Fatma Al Kaabi, afirmou que a aprovação reforça o compromisso do país com terapias inovadoras e com o combate à obesidade, considerada um dos principais fatores associados a doenças crônicas.

“Essa medida demonstra o interesse dos Emirados em adotar as mais recentes inovações farmacêuticas e garantir acesso dos pacientes aos tratamentos dentro dos mais altos padrões de qualidade”, declarou.

A Novo Nordisk também comemorou a autorização. O diretor-geral da empresa na região do Golfo, Venkat Kalyan, destacou que a semaglutida possui um perfil de segurança já consolidado e que a versão em comprimido oferece mais praticidade aos pacientes.

“O formato oral diário facilita a adesão ao tratamento e amplia a conveniência para os pacientes”, afirmou.

Fonte: GulfNews

