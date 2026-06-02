Dubai quer se tornar cidade quase totalmente sem dinheiro em espécie até 2026

Governo prevê que 90% das transações sejam digitais e aposta em tecnologia para acelerar pagamentos

Dubai deu mais um passo para se tornar uma cidade praticamente sem dinheiro em espécie. O governo anunciou que pretende transformar até 90% das transações do emirado em pagamentos digitais até o fim de 2026.

A chamada “Dubai Cashless Strategy”, lançada originalmente em outubro de 2024, prevê a substituição gradual de moedas e cédulas por pagamentos eletrônicos em setores públicos e privados.

A expectativa é que a iniciativa gere um impacto econômico superior a 8 bilhões de dirhams por ano, impulsionando ainda mais a economia local.

Apesar da mudança, o dinheiro não será eliminado totalmente. A proposta é que pagamentos sejam feitos principalmente por aplicativos bancários, cartões, tecnologia por aproximação e soluções digitais baseadas em inteligência artificial.

Entre as primeiras mudanças práticas já anunciadas está o fim dos pagamentos em dinheiro nos parquímetros de Dubai. A partir de 1º de junho, motoristas precisarão usar o aplicativo Parkin, SMS ou cartão nol para pagar estacionamento.

O plano também vai atingir turistas.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos lançou uma iniciativa que permitirá aos visitantes abrir contas bancárias digitais imediatamente após chegarem ao país.

Com a chamada “Tourist Identity”, turistas poderão criar contas em poucos minutos e receber cartões de débito digitais para uso instantâneo, reduzindo a necessidade de carregar dinheiro em espécie.

O sistema também permitirá pagamentos pelo programa nacional de cartões Jaywan e pela plataforma de transferências Aani.

As companhias Emirates e flydubai também firmaram parceria para incentivar turistas internacionais — muitos ainda acostumados ao uso de dinheiro vivo — a adotarem meios digitais de pagamento durante visitas ao emirado.

Além disso, o DIFC (Dubai International Financial Centre) e o Dubai Finance passaram a promover workshops e programas para ajudar empresas na transição para o sistema digital.

O objetivo de longo prazo da cidade é chegar a 100% das transações sem papel ou dinheiro físico.

A estratégia foi apresentada oficialmente durante reunião do Conselho Executivo de Dubai presidida pelo príncipe herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que afirmou que Dubai quer se tornar uma das cinco cidades mais “cashless” do mundo.

O governo também destacou que a mudança deve trazer mais rapidez, praticidade e inovação para moradores, turistas e empresas em todo o emirado.

Fonte: Dubai Media Office